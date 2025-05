French Open 2025 to jeden z wielkoszlemowych turniejów tego roku. Oczy całego tenisowego świata będą zwrócone na korty imienia Roland Garrosa, gdzie najlepsi tenisiści i tenisistki na świecie powalczą o końcowy triumf.

Jeśli chodzi o tenisistów, tytułu z zeszłego roku w singlu bronić będzie Hiszpan Carlos Alcaraz. Wśród tenisistek rok temu triumfowała Iga Świątek, dla której było to czwarte zwycięstwo w Roland Garros w karierze.

Kiedy Roland Garros 2025?

Kiedy French Open 2025? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani tenisa. Kwalifikacje do Roland Garros 2025 wystartowały 19 maja, a na liście startowej znalazło się wielu reprezentantów Polski.

Jeśli chodzi o turniej główny French Open 2025, start turnieju zaplanowano na 25 maja. Rywalizacja potrwa do ósmego dnia czerwca.

Drabinka Roland Garros 2025

Drabinka French Open 2025 z pewnością będzie prezentować się niezwykle ciekawie. Przed kibicami wiele ekscytujących meczów, często już w początkowych fazach turniejów. Ostateczną drabinkę poznamy 22 maja.



Drabinka kwalifikacji Roland Garros dostępna jest na oficjalnej stronie turnieju pod TYM linkiem.

Terminarz Roland Garros 2025

Jeśli chodzi o terminarz French Open 2025, główna drabinka rozpocznie zmagania 25 maja. Zmagania zakończą się 8 czerwca.

Godzina meczów Roland Garros 2025

Jeśli chodzi o godziny meczów French Open 2025, będą one podawane w przeddzień danych spotkań czy rund turniejów. Godziny Roland Garros 2025 są niezwykle korzystne dla polskich kibiców - mecze nie są rozgrywane bowiem w godzinach nocnych polskiego czasu, jak ma to miejsce na przykład podczas US Open czy Australian Open.

Iga Świątek na Roland Garros 2025

Iga Świątek i French Open to "duet" idealny. Dość powiedzieć, że Polka triumfowała w Roland Garros już czterokrotnie w swojej karierze.

Choć ostatnio nie notuje najlepszych wyników i spadła w rankingu WTA na piąte miejsce, nie ulega wątpliwości, że podczas tegorocznej edycji znajdzie się w gronie faworytek do końcowego zwycięstwa.

Hubert Hurkacz na Roland Garros 2025

Polscy kibice z pewnością spore nadzieje mogą również wiązać ze startem Huberta Hurkacza. Do tej pory najlepszy wynik Hurkacza we French Open to czwarta runda - w 2022 i 2024 roku. Jak podczas Roland Garros 2025 poradzi sobie najlepszy polski tenisista?

BS, Polsat Sport