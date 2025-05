Kto będzie prezesem PZPN? Zaskakujące doniesienia

Mimo że do oficjalnego rozstrzygnięcia, kto będzie prezesem PZPN na następną czteroletnią kadencję został jeszcze miesiąc, to już teraz wiadomo, że będzie nim Kulesza. Nikt inny bowiem nie zgłosił kandydatury na to stanowisko, a termin składania wniosków właśnie minął.

Taki scenariusz to olbrzymie zaskoczenie, a dla wielu obserwatorów wręcz szok. Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że Kulesza może mieć co najmniej jednego poważnego rywala w walce o tę posadę. Bardzo często w przestrzeni medialnej mówiło się o spektakularnym powrocie Zbigniewa Bońka. Legendarny piłkarz i były prezes PZPN oficjalnie nigdy tego nie deklarował, ale pytany przez dziennikarzy, nie zaprzeczał.

Wielu w roli kontrkandydata dla Kuleszy widziało w osobie Wojciecha Cygana, który dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa PZPN. Cygan z kolei popierał kandydaturę prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej - Pawła Wojtali, przez co stracił swoje stanowisko w PZPN-ie. Jeszcze na początku tego roku chęć startu w wyborach wyraził prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej - Andrzej Padewski.

Brak rywala sprawia, że 30 czerwca PZPN ogłosi wybór Kuleszy na kolejną kadencję, która potrwa do 2029 roku.

Polsat Sport