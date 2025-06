Pewny awans faworyta! Rewelacja za burtą Roland Garros

Pojedynek Jannika Sinnera z Aleksandrem Bublikiem miał jednego faworyta. Był nim oczywiście Włoch, który niedawno wrócił po zawieszeniu. Przerwa od startów nie wpłynęła na jego dyspozycję. Lider rankingu nadal prezentuje topowy poziom, co udowadnia na kortach w Paryżu.

Dla Bublika natomiast ćwierćfinał w stolicy Francji był już jednym z największych sukcesów w karierze. Co bardziej zaskakujące - Kazach nigdy nie był kojarzony z dobrą grą na nawierzchni ziemnej, sam wręcz przyznawał, że nienawidzi mączki.

Starcie rozpoczęło się zgodnie z planem dla Sinnera, który po chwili prowadził już 5:0. Bublik zdołał w pierwszej partii dopisać na swoje konto honorowego gema, ale to wszystko, na co było go stać.

Druga odsłona była już zdecydowanie bardziej wyrównana. Przez 10 gemów nie obejrzeliśmy żadnego przełamania. To nadeszło dopiero przy stanie 5:5 - na korzyść Sinnera, który zachował więcej zimnej krwi w kluczowych momentach. Kilku minut później domknął seta przy własnym podaniu, dzięki czemu prowadził już 2:0.

Trzeci set był teatrem jednego aktora. Sinner zaprezentował poziom, który był nieosiągalny dla Bublika. Włoch zwyciężył 6:0, kończąc całą potyczkę i meldując się w najlepszej czwórce French Open.

W półfinale na Sinnera czekać będzie już trudniejsze wyzwanie. Jego przeciwnikiem będzie bowiem Alexander Zverev lub Novak Djoković.

Jannik Sinner - Aleksandr Bublik 6:1, 7:5, 6:0