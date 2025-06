Polak drugi raz sięgnął po mistrzostwo świata. Następnie zakończył karierę

"Adam Wardziński sięgnął po Wielki Szlem i wywalczył drugi w karierze tytuł mistrza świata. Teraz oficjalnie zakończył karierę. W symboliczny sposób pozostawił swój czarny pas na macie, tym samym kończąc swoją legendarną karierę" - czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych IBJJF. Federacja udostępniła nawet specjalny film poświęcony polskiemu zawodnikowi.

W przeciągu swojej bogatej kariery Wardziński zapracował na miano najlepszego polskiego grapplera w historii. 34-latek sięgał po najważniejsze trofea na arenie międzynarodowej. Triumfował w zmaganiach światowych, europejskich, panamerykańskich i brazylijskich. Tym samym jako jeden z nielicznych wywalczył tzw. "Wielki Szlem" w brazylijskim jiu-jistu.

Należy dodać, iż BJJ jest sportem zdominowanym przez Brazylijczyków. Na przestrzeni lat jedynie garstka zawodników innych nacji była w stanie przełamać hegemonię reprezentantów Kraju Kawy. Ta sztuka udała się Wardzińskiemu, który na dobre zapisał się w historii tej dyscypliny.

Poznaniak swoją karierę podsumował we wpisie na Instagramie.

"15 lat temu to było coś odległego dla dzieciaka z małego klubu w Polsce, by zdobyć mistrzostwo świata w brazylijskim jiu-jitsu. To się jednak zmaterializowało i stało prawdą. Zajęło to 15 lat, by zamienić marzenia w rzeczywistość. I to dwa razy!" - napisał Wardziński.