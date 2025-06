Polscy "Galacticos" kontra mistrz. Gdzie obejrzeć finał Ekstraligi rugby?

Nie ma takiej drugiej drużyny w polskim rugby. Czy jest w polskim sporcie? Chyba nie. Mowa oczywiście o gospodarzach finału Ekstraligi rugby – Pogoni Awenta Siedlce. Trener Łukasz Nowosz ma do dyspozycji ponad 40 zawodników, z których może zestawić dwa całkowicie równe składy. W rugby to ogromny atut. Drużyna wychodząca na boisko liczy 15 zawodników i ośmiu rezerwowych, którzy niemal zawsze w komplecie wychodzą na boisko w drugiej części gry.

Dwa starcia na remis

Zmiany zaczynają się około 55 minuty (mecz trwa 2x40). W światowym rugby panuje zgodna opinia, że ten kto ma mocniejszych rezerwowych, których nazywa się wykończeniowcami, ten wygrywa. Tak było zresztą w ostatnim starciu Pogoni z Orkanem. W marcu w Siedlcach, na wypełnionym niemal po brzegi stadionie (pierwsza od lat tak duża frekwencja na meczu rugby w tym mieście), do 60 minuty trwała walka cios za cios. Potem do głosu doszli jednak gospodarze, którzy wygrali 25:9.

Jak będzie w sobotę? W zespole Orkana, który broni tytułu wywalczonego przed rokiem, wszyscy wolą wspominać jesienne spotkanie w Sochaczewie. Wówczas 19:16, po jednym z najlepszych meczów w polskim rugby ostatnich lat, górą byli mistrzowie Polski. To wtedy zaczęli budować serię ponad 500 dni bez porażki, którą przerwała dopiero wiosną ekipa sopockiego Ogniwa.

Orkan umie grać w finałach

Orkan ma w swym składzie najskuteczniejszego gracza polskiej ligi – Namibijczyka, Petera Steenkampa, który od kiedy pojawił się w Polsce, czyli od 2021 roku, wygrywa w cuglach rywalizację o miano najlepiej punktującego zawodnika ligi. Orkan w ostatnich czterech latach wygrał też wszystkie finały w jakich grał. W 2021 roku w „małym finale” pokonał 17:0 warszawską Skrę, której 80% ówczesnego składu gra obecnie w Pogoni. Rok później Orkan, nie będąc faworytem wygrał, po dramatycznym meczu 17:16 Ogniwo w Sopocie. W 2023 – grając po raz pierwszy na własnym stadionie sochaczewianie wygrali mały finał z Edach Budowlanymi Lublin 30:13. W ostatnim sezonie, w pierwszym w historii wielkim finale rozgrywanym w Sochaczewie ORLEN Orkan znów pokonał Ogniwo, znów po dramatycznym meczu 22:18.

- Wiemy jak grać w finałach, umiemy je wygrywać. Wierzę, że znów tego dokonamy, choć znów nie jesteśmy faworytem – mówi trener Orkana, Maciej Brażuk.

Dla niego to będzie piąty finał z rzędu. Od kiedy objął drużynę z Sochaczewa Orkan przeżywa najlepsze lata w swej ponad 50-letniej historii. Zespół z Siedlec prowadzi również trener młodego pokolenia Łukasz Nowosz. To on stał za odbudową silnej Skry Warszawa, to on prowadził tę drużynę w małym finale w 2021 z Orkanem.

W Siedlcach wszystko się zgadza

Gdy w Skrze doszło do konfliktu na linii drużyna (wspólnie z trenerem) oraz działacze, niemal wszyscy zawodnicy odeszli razem z nim i dołączyli do zespołu w Siedlcach. Nowosz razem z grupą współpracowników stworzył w Siedlcach najbardziej profesjonalną polską drużynę rugby. Złożoną niemal w komplecie z gwiazd naszego rugby, wspartą bardzo wartościowymi zawodnikami. Pogoń – jako jedyna w lidze – przygotowywała się do sezonu za granicą. Grała sparingi w Niemczech, we Francji Rumunii. Zawodnicy, którzy przenieśli się do drużyny z Siedlec podkreślają, że wszystko w tym zespole się „zgadza”. Zgadza się też coraz bardziej frekwencja na trybunach siedleckiego stadionu. Wszystko wskazuje na to, że finał obejrzy komplet publiczności, czyli ok. 3000 kibiców. W polskim rugby to jest już naprawdę dobra frekwencja.

Siedlczanie nie przegrali od 14 września 2024, gdy w Sopocie pokonało ich sopockie Ogniwo. Wiosną wygrali wszystkie mecze. W ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej pokonali 118:7 Drew Pal 2 Lechię Gdańsk, grając w mocno rezerwowych składzie. Orkan – również w zmienionym zestawieniu – odprawił 85:3 Rugby Budmex Białystok.

- Obie drużyny pokazały, że ich forma idzie w górę. Szykuje się super widowisko. Jedni i drudzy grają świetne ofensywne rugby, jedni i drudzy potrafią utrzymać tempo i rytm gry. Faworytem jest Pogoń, ale tylko delikatnym. Będą decydować niuanse. Na pewno głębia składu będzie miała znaczenie, ale z drugiej strony to jest tylko jeden mecz. Wszystko może się zdarzyć. Pogoń musi, Orkan może. Niech wygra rugby – mówi legendarny polski trener, dziś komentator m.in. Polsatu Sport Andrzej Kopyt.

Gdzie i kiedy obejrzeć finał EKSTRALIGI RUGBY?

Finał Ekstraligi rugby. Sobota 7 czerwca godz. 18.00

Transmisja w Polsacie Sport Fight od godz. 17.50.

Od godz. 16.30 na kanale Ekstraligi rugby na YouTube transmisja meczu o brązowy medal pomiędzy Energa Ogniwem Sopot oraz LifeStyle Catering Arką Gdynia.

Robert Małolepszy, materiały prasowe