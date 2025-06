Terminarz Polski na Euro 2025. Kiedy i z kim grają "Biało-Czerwoni"?

Polacy zajęli drugie miejsce w grupie D eliminacji mistrzostw Europy tuż za Niemcami i ósmy raz w historii wywalczyli awans do głównej fazy turnieju.

Reprezentacja Polski U21 pięciokrotnie dotarła do ćwierćfinału Euro. Aby dostać się do tej fazy tegorocznej imprezy, należy znaleźć się w dwójce najlepszych drużyn grupy. Może okazać się to trudnym zadaniem, biorąc pod uwagę fakt, że Polacy zmierzą się z Portugalią, Francją i Gruzją.

Piłkarze Adama Majewskigo rozpoczną turniej 11 czerwca o godz. 21:00 starciem z Gruzinami. Trzy dni później Polacy zmierzą się z Portugalią o tej samej godzinie. Ostatnie starcie grupowe będzie miało miejsce 17 czerwca o godz. 18:00 - rywalem "Biało-Czerwonych" będą Francuzi.

Euro U21 2025. Terminarz meczów reprezentacji Polski



środa, 11 czerwca 2025

21:00 Polska – Gruzja (Żylina)

sobota, 14 czerwca 2025

21:00 Polska – Portugalia (Trenczyn)

wtorek, 17 czerwca 2025

18:00 Polska – Francja (Żylina)

Grupy Mistrzostw Europy 2025 U21



Grupa A: Słowacja, Hiszpania, Włochy, Rumunia

Grupa B: Anglia, Niemcy, Czechy, Słowenia

Grupa C: Portugalia, Francja, Polska, Gruzja

Grupa D: Holandia, Ukraina, Dania, Finlandia

Skład reprezentacji Polski na Euro U21 2025



Bramkarze: Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Kacper Trelowski (Raków Częstochowa), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)



Obrońcy: Łukasz Bejger (NK Celje), Michał Gurgul (Lech Poznań), Filip Luberecki (Motor Lublin), Miłosz Matysik (Aris Limassol), Ariel Mosór (Raków Częstochowa), Patryk Peda (SS Juve Stabia), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice), Bartłomiej Smolarczyk (Korona Kielce),

Pomocnicy: Mariusz Fornalczyk (Korona Kielce), Jakub Kałuziński (Antalyaspor Kulubu), Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Mateusz Łęgowski (Yverdon-Sport FC), Dominik Marczuk (Real Salt Lake), Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin), Michał Rakoczy (MKE Ankaragucu SK), Kajetan Szmyt (Zagłębie Lubin)

Napastnicy: Wiktor Bogacz (New York Red Bulls), Filip Szymczak (GKS Katowice)