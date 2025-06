Gdzie obejrzeć mecz Hubert Hurkacz - Mark Lajal?

W pierwszej rundzie Hurkacz pokonał Roberto Bautistę-Aguta 7:6 (7-2), 6:4. Polak wygrał pierwszą partię "na żyletki", ale w drugiej cieniem na grę Polaka kładł się uraz pleców. Mimo bólu wrocławianin był w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę także w tej części rywalizacja.

Po zakończeniu spotkania najlepszy polski tenisista potwierdził, że czuje ból w plecach. Dodał również, że ma nadzieję, że uda mu się rozwiązać ten problem do kolejnego spotkania.

Rywalem wrocławianina będzie kwalifikant Mark Lajal. Estończyk, który obecnie plasuje się na 195. miejscu w rankingu ATP, w pierwszej rundzie niespodziewanie ograł Serba Laslo Djere 6:2, 6:4.

To będzie pierwsze w historii spotkanie Hurkacza i Lajala.

Hubert Hurkacz - Mark Lajal. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Mecz Hurkacz - Lajal zostanie rozegrany w czwartek jako czwarty od godz. 11:00. Jeśli do tego czasu skończy się mecz Polska - Japonia w Lidze Narodów siatkarzy, transmisja odbędzie się w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Jeśli jednak wciąż będzie trwał mecz siatkówki - w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.