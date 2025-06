Siatkarz reprezentacji Polski zadecydował! Wraca do klubu, z którym zdobył mistrzostwo

Michał Gierżot (rocznik 2001) pochodzi z Polic. W 2014 roku trafił do Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Sześć lat później po raz pierwszy dołączył do seniorskiego zespołu jastrzębian, z którym w 2021 roku wywalczył mistrzostwo Polski. Był wówczas czwartym przyjmującym, a na tej pozycji w drużynie grali wówczas Tomasz Fornal, Rafał Szymura i Yacinie Louati.

W kolejnych latach Gierżot grał w Cuprum Lubin (2021–22) oraz PSG Stali Nysa (2022–25). W ciągu pięciu sezonów w PlusLidze wystąpił łącznie w 111 meczach, w których zdobył 1171 punktów.

– Zawsze chciałem tu wrócić. Możliwość ponownego reprezentowania Jastrzębskiego Węgla będzie olbrzymim wyzwaniem, na które jestem w pełni gotowy. Wracam tutaj jako zupełnie inny siatkarz. Czułem, że muszę zrobić krok w swojej karierze, a ten, będzie największym w tej mojej przygodzie. Zawsze chciałem grać o najwyższe cele, a wiem, że tutaj będę miał do tego możliwości – powiedział Michał Gierżot.

Przyjmujący od 2023 roku jest w kręgu zainteresowań selekcjonera Nikoli Grbicia. W 2025 roku wreszcie zadebiutował w kadrze. Znalazł się w składzie na turniej Ligi Narodów w chińskim Xi’an. Wcześniej z sukcesami grał w reprezentacjach juniorskich, a z kadrą akademicką wywalczył srebro Uniwersjady 2021.

– Michał wchodzi w najlepszy czas sportowej kariery. To jeszcze stosunkowo młody gracz, ale mający doświadczenie gry w PLS. W Jastrzębskim ma szansę rozwinąć swój ogromny potencjał, a także być jednym z liderów drużyny. Do tego potrzebuje zaufania ze strony trenera, które otrzyma oraz mocnego zespołu – zaznaczył trener jastrzębian Andrzej Kowal.

– Michał Gierżot to kolejny z wychowanków i byłych zawodników, który powraca do naszego Klubu. Podobnie jak Maksymilian Granieczny Michał będąc w innych klubach okrzepł pod względem siatkarskim. W szczególności pobyt w Nysie pozwolił mu na dobre zaistnieć na poziomie PlusLigi, co będzie bezcenne w kontekście jego przydatności do gry w naszym zespole. Jego ogromny potencjał dostrzegł także Nikola Grbić, dając mu szansę sprawdzenia swoich umiejętności na poziomie reprezentacyjnym. To wszystko bardzo nas cieszy i z optymizmem patrzymy na dalszy rozwój tego utalentowanego zawodnika już w barwach naszego Klubu – stwierdził prezes klubu Adam Gorol.