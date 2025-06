PSG i Botafogo z awansem. Atletico odpadło z KMŚ!

W meczu w Seattle bramki zdobyli Gruzin Chwicza Kwaracchelia (35.) oraz Marokańczyk Achraf Hakimi (67.).



Zwycięzcy Ligi Mistrzów na inaugurację turnieju w USA rozbili Atletico 4:0, ale porażka z Botafogo 0:1 sprawiła, że o awans do fazy pucharowej musieli walczyć do ostatniej kolejki.

W rozgrywanym równolegle spotkaniu w Pasadenie Brazylijczykom do awansu wystarczył remis, a nawet przegrana różnicą nie większą niż dwóch bramek. Podopiecznym trenera Diego Simeone udało się strzelić tylko jednego gola - uczynił to Francuz Antoine Griezmann w 87. minucie.

W grupie B trzy czołowe drużyny zdobyły po 6 punktów, a o kolejności w tabeli decydowała różnica bramek. Najlepszą miało PSG (6-1), przed Botafogo (3-2) i Atletico (4-5). Zespół amerykański nie zdobył żadnego punktu.

Klubowe MŚ w tym formacie odbywają się po raz pierwszy. Na 12 stadionach w 11 amerykańskich miastach grają 32 zespoły podzielone na osiem grup po cztery.

Faza grupowa potrwa do 26 czerwca. Zespoły z pierwszych dwóch miejsc każdej z grup awansują do 1/8 finału i od tego momentu będą rywalizować systemem pucharowym. Finał odbędzie się 13 lipca w New Jersey.

