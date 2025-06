Absolutny hit na mistrzostwach świata! Messi zagra ze swoim byłym klubem

Grający na przed własną publicznością w Miami Inter lepiej wszedł w mecz i po golu Tadeo Allende w 16. minucie objął prowadzenie. W 65. na 2:0 podwyższył słynny Urugwajczyk Luis Suarez. Piłkarze Palmeiras zdołali jednak odrobić tę stratę dzięki bramkom Paulinho dziesięć minut przed końcowym gwizdkiem i Mauricio siedem minut później.

Remis zapewnił brazylijskiej drużynie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie A. W 1/8 finału trafi na inny zespół z tego kraju - Botafogo.

Z kolei Inter Messiego zagra o ćwierćfinał z PSG, którego barw Argentyńczyk bronił w latach 2021-23.

- To był świetny mecz w naszym wykonaniu, bo trudno się gra z jedną z najlepszych drużyn Ameryki Południowej. Mieliśmy zwycięstwo w swoich rękach, więc mamy mieszane uczucia, ale jeśli ktoś przed startem turnieju powiedziałby mi, że zaprezentujemy się w taki sposób przeciwko takim zespołom, wziąłbym to w ciemno - przyznał trener ekipy z Miami Javier Mascherano.

Inter to jedyny klub z amerykańskiej ligi MLS, który awansował do 1/8 finału.

Z grupy A wyeliminowane zostały egipski Al Ahly oraz portugalskie FC Porto po tym, jak zremisowały w swoim ostatnim meczu 4:4. Obie drużyny zakończyły rozgrywki bez zwycięstwa na koncie.

Klubowe MŚ w tym formacie odbywają się po raz pierwszy. Na 12 stadionach w 11 amerykańskich miastach grają 32 zespoły podzielone na osiem grup po cztery.

Faza grupowa potrwa do czwartku. Zespoły z pierwszych dwóch miejsc każdej z grup awansują do 1/8 finału i od tego momentu będą rywalizować systemem pucharowym. Finał odbędzie się 13 lipca w New Jersey.

