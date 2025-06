Polskie kluby siatkarskie w europejskich pucharach w sezonie 2025/2026. Kto zagra?

We wtorek Zarząd Europejskiej Konfederacji Siatkówki CEV zdecydował, że dzika karta trafi do klubu Asseco Resovia i że ekipa z Rzeszowa zagra w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Tym samym poznaliśmy komplet polskich drużyn, które będą rywalizować w europejskich pucharach.

O dziką kartę LM starały się też ekipy JSW Jastrzębskiego Węgla i ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, ale kandydatury tych klubów zostały odrzucone.

Obrońcą tytułu w siatkarskiej Lidze Mistrzów jest ekipa Sir Safety Susa Perugia. Włoski klub w finale poprzedniej edycji pokonał Aluron CMC Wartę Zawiercie.

Polskie kluby w siatkarskiej LM w sezonie 2025/2026:

W przyszłej edycji Ligi Mistrzów zagrają cztery polskie kluby: Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa i Asseco Resovia Rzeszów.

- Bogdanka LUK Lublin

- Aluron CMC Warta Zawiercie

- PGE Projekt Warszawa

- Asseco Resovia Rzeszów

Polskie kluby w Pucharze CEV w sezonie 2025/2026:

Jeśli chodzi o Puchar CEV, o końcowy triumf w tych rozgrywkach powalczy jeden polski klub - JSW Jastrzębski Węgiel. "Dla naszego klubu będzie to powrót do rozgrywek Pucharu CEV po 13 latach" - czytamy na oficjalnej stronie.

- JSW Jastrzębski Węgiel

Polskie kluby w Pucharze Challenge w sezonie 2025/2026:

Również w Pucharze Challenge wystąpi jeden polski klub - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa. To będzie debiut tej drużyny w europejskich rozgrywkach. Będzie to też powrót po ponad dekadzie europejskich zmagań siatkarskich do Częstochowy.

Wcześniej ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przekazała zaskakującą informację o wycofaniu się z udziału w rozgrywkach Challenge Cup, w związku z czym Norwid Częstochowa otrzymał zaproszenie do udziału w tym pucharze.

- Steam Hemarpol Norwid Częstochowa

BS, Polsat Sport