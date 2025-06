Poznaliśmy nominacje trenerskie do polskiej kadry. Właśnie to ogłoszono

Szkoleniowcem męskiej reprezentacji siatkarzy ponownie został Dariusz Luks, który przed rokiem w Chinach wywalczył z Biało-Czerwonymi srebrne medale.

- Jest to dla mnie zaszczyt prowadzić po raz kolejny Akademicką Reprezentację Polski. Myślę, że celem musi być medal. Tutaj nie jedziemy po 138. miejsce, tylko wiadomo, chcielibyśmy być w czwórce, zdobyć krążek, przywieźć kolejny dla polskiej siatkówki. A przy okazji też dobrze się bawić, stworzyć dobrą drużynę, bo to jest podstawa - powiedział Luks, cytowany przez stronę PZPS.

Z kolei opiekunem żeńskiej kadry, która rok temu zdobyła brąz, został mianowany Maciej Biernat, który na co dzień pracuje w PGE Grot Budowlanych Łódź.

– Myślę, że dla każdego z nas, zarówno dla osób, które będą pracowały w sztabie, jak i dla zawodniczek, które będą brały udział w zgrupowaniach, to będzie nowy bodziec na przyszłość do pracy i do rozwoju. Duże wyróżnienie, za które oczywiście dziękuję i odpowiedzialność, którą bierzemy na siebie. Cieszę się, że moja praca została doceniona i jestem wyróżniony tym, aby prowadzić kadrę w Niemczech. Zobaczymy, jaki będzie poziom samego turnieju, natomiast przede wszystkim trzeba patrzeć na siebie, na swoją jakość - rzekł.

ZOBACZ TAKŻE: Maciej Jarosz wraca na ławkę trenerską!

Wybór tych dwóch szkoleniowców argumentował prezes PZPS, Sebastian Świderski.

- Nasza dyscyplina jest tą, od której oczekuje się medali, które będą cieszyć naszych kibiców. Tegoroczna Uniwersjada odbywa się po sąsiedzku, tuż za zachodnimi granicami naszego kraju, także serdecznie zapraszamy do kibicowania biało-czerwonym. Postawiliśmy na dwóch bardzo doświadczonych trenerów, bo i Darek Luks i Maciej Biernat to są szkoleniowcy, którzy mają ogromne doświadczenie ligowe. Dobierali sobie zawodników i sztaby rozmawiając z trenerami pierwszych reprezentacji, więc to nie są przypadkowe osoby, tylko ci, którzy już aspirują do pierwszej kadry. Pamiętajmy, że ta właśnie grupa młodzieżowa ma w obecnych czasach sporo trudności z przebiciem się do pierwszych drużyn klubowych, tym bardziej cieszymy się, że będą mogli zdobywać doświadczenie, pokazać się z jak najlepszej strony. To pozwoli im zostać zauważonymi i być może później wywalczyć miejsca w swoich zespołach - stwierdził.

Akademicka Reprezentacja Polski wystartuje w 15 dyscyplinach – badmintonie, gimnastyce sportowej, judo, lekkiej atletyce, łucznictwie, pływaniu, szermierce, taekwondo, tenisie, tenisie stołowym, wioślarstwie, koszykówce 3×3 kobiet i mężczyzn, koszykówce kobiet i mężczyzn, siatkówce kobiet i mężczyzn, siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn.

W zeszłym roku Polacy wywalczyli 43 medale.

Polsat Sport