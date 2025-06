UFC 317: Topuria - Oliveira. Karta walk

Topuria i Oliveira zawalczą o pas, który nie tak dawno zwakował Islam Makaczew. Zawodnik z Dagestanu postanowił zmienić kategorię na półśrednią, więc UFC postanowiło dać szansę Hiszpanowi z gruzińskimi korzeniami oraz Brazylijczykowi.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowy moment na gali FEN! Zrobił to tuż po walce. Partnerka mogła być w szoku!

Oliveira był już w przeszłości mistrzem tej dywizji, a pas stracił właśnie z Makaczewem. Topuria kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa w kategorii piórkowej, gdzie był mistrzem, ale również postanowił oddać pas i udać się do wyżej wagi.

Do czwartej obrony przystąpi natomiast Alexandre Pantoja. Na Na czempiona dywizji muszej w oktagonie będzie czekał 4. zawodnik rankingu Kai Kara-France. Ciekawie zapowiada się także starcie byłego rywala Mateusza Gamrota Beneila Dariusha z klubowym kolegą Polaka Renato Moicano.

Karta główna UFC 317

70.3 kg.: Ilia Topuria (16-0) vs Charles Oliveira (35-10) - o pas wagi lekkiej

56.7 kg.: Alexandre Pantoja (29-5) vs Kai Kara-France (25-11) - o pas wagi muszej

56.7 kg.: Brandon Royval (17-7) vs Joshua Van (14-2)

70.3 kg.: Beneil Dariush (22-6-1) vs Renato Moicano (20-6-1)

61.2 kg.: Payton Talbott (9-1) vs Felipe Lima (14-1)

Karta wstępna

83.9 kg.: Jack Hermansson (24-8) vs Gregory Rodrigues (16-6)

65.8 kg.: Hyder Amil (11-0) vs Jose Delgado (9-1)

56.7 kg.: Viviane Araujo (13-6) vs Tracy Cortez (11-2)

70.3 kg.: Terrance McKinney (16-7) vs Viacheslav Borshchev (8-5-1)

83.9 kg.: Sedriques Dumas (10-3) vs Jackson McVey (6-0)

120.2 kg.: Jhonata Diniz (8-1) vs Alvin Hines (7-0)

77.1 kg.: Niko Price (16-8) vs Jacobe Smith (10-0)

Transmisja gali UFC 317 w nocy z soboty na niedzielę od godziny 4.00 w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport