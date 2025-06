Transmisja MotoGP. Gdzie obejrzeć GP Holandii?

Obecna konfiguracja toru jest używana od 2006 roku, z drobnymi zmianami. W 2016 roku holenderskie TT odbyło się po raz pierwszy w niedzielę – wcześniej zawsze rozgrywano je w sobotę.



Niewątpliwie tor wymaga nie lada odwagi i koncentracji. Szybkie łuki i ogromne prędkości średnie zmuszają zawodników do bycia jak najbliżej perfekcji. W Mugello Marc Marquez pokazał, że nawet na torach, na których uważa się za faworyta, jest groźny i może zwyciężać.

Podobnie może wyglądać rywalizacja w Holandii. Pecco Bagnaia, który musiał pogodzić się z przegraną przed własnymi kibicami, uwielbia nitkę toru Assen, na którym triumfował w ostatnich trzech sezonach. Niestety, Włoch wciąż nie potrafi poradzić sobie z problemami z przodem motocykla w specyfikacji 2025. Groźny będzie Alex Marquez, który w zasadzie nie popełnia większych błędów i sklasyfikowany jest na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej.



Czy do walki włączy się Aprilia? Czy japońscy producenci będą w stanie wrócić do lepszej formy, po ogromnych problemach we Włoszech?



Czy jednak to Marc Marquez pozbawi nadziei rywali?

Wszystkie sesje treningowe, kwalifikacje oraz wyścigi na Polsat Sport Premium 2, PolsatSport.pl oraz online w Polsat Box Go.