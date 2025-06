Znowu niespodzianka? Oto faworytki Wimbledonu 2025

Trzy ostatnie edycje Wimbledonu 2025 nie padły łupem faworytek. W 2022 roku najlepsza okazała się Jelena Rybakina, czyli turniejowa "17". Następnie triumfowała Marketa Vondrousova (zawodniczka nierozstawiona) oraz Barbora Krejcikova (nr 31).

Czy w tym roku czeka nas zmiana w tym temacie? Ochotę na pierwszy triumf na kortach Wimbledonu ma Sabalenka, która od dłuższego czasu plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu WTA. Do tej pory jej najlepszy rezultat to półfinał (dwukrotnie).



Polacy liczą na Igę Świątek, która będzie rozstawiona z numerem "8". Jej najlepszy wynik na kortach Wimbledonu to ćwierćfinał w 2023 roku (porażka z Eliną Switoliną).

Inne Biało-Czerwone, które wezmą udział w głównej drabince Wimbledonu 2025, to Magdalena Fręch oraz Magda Linette.

Faworytki Wimbledonu 2025:

Faworytki Wimbledonu 2025 Zobacz galerię

Transmisje Wimbledon 2025. Gdzie obejrzeć?

Gdzie obejrzeć Wimbledon 2025? Transmisje Wimbledonu będą dostępne dla kibiców na sportowych antenach Polsatu. Jeśli chodzi o stream online Wimbledonu, zmagania najlepszych tenisistów i tenisistek będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go. Wimbledon rozpocznie się w poniedziałek 30 czerwca.

