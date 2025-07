To kluczowa postać w składzie ekipy z Zawiercia! Jest oficjalna decyzja

Miguel Tavares Rodrigues (rocznik 1993) pochodzi z Portugalii i gra na pozycji rozgrywającego. W PlusLidze rozegrał już sześć sezonów i wystąpił w 193 meczach. Najpierw grał w Cuprum Lubin (2019–21), a od 2021 roku jest siatkarzem Aluron CMC Warty Zawiercie.





Dwukrotne wicemistrzostwo (2024, 2025) i jeden brązowy medal mistrzostw Polski (2022), Puchar Polski 2024, Superpuchar (2024) oraz finał Ligi Mistrzów 2025. Lista osiągnięć Portugalczyka wywalczona wraz z drużyną z Zawiercia jest okazała.

– Z przyjemnością obserwuję jak mocno Miguel rozwinął swoje skrzydła w ciągu tych kilku sezonów w naszym klubie. Gdy trafił do nas w 2021 roku był solidnym ligowcem, a obecnie spokojnie można zaliczyć go światowego topu rozgrywających. Ponadto, stał się jednym z liderów naszego zespołu, który zagrzewa go do walki w trudnych momentach, a po porażkach potrafi przenieść na siebie część odpowiedzialności za wynik. Cieszy nas także fakt, że pomimo ciągłego rozwoju oraz zmian w życiu prywatnym nadal widzi swoją przyszłość w żółto-zielonych barwach i w dalszym ciągu będzie kreować grę naszej drużyny – powiedział prezes Kryspin Baran.

W ciągu czterech sezonów w żółto-zielonych barwach Miguel Tavares zagrał w 184 spotkaniach: 147 w PlusLidze, 18 w Lidze Mistrzów, 10 w Pucharze CEV, 8 w Pucharze Polski oraz w meczu o Superpuchar Polski. W tym czasie, choć jego podstawowym zadaniem jest rozdzielanie piłek kolegom, zdążył zdobyć 445 punktów. Na swoim koncie ma 206 asów serwisowych oraz 83 punktowe bloki. Pozostałe punkty to skuteczne kiwki lub ataki z drugiej piłki, którymi Portugalczyk lubi zaskakiwać przeciwników. Warto dodać, że w sezonie 2024/25 zdobył 95 oczek w PlusLidze i był najlepiej punktującym rozgrywającym.

– Jestem szczęśliwy, że na kolejny sezon zostaję w Zawierciu. Mamy do wykonania pewną pracę. Musimy poprawić pewne rzeczy, aby w następnym roku zamienić srebrne medale na te w złotym kolorze – przyznał siatkarz.

Polsat Sport, aluroncmc.pl