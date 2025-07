Była gwiazda PlusLigi wraca do gry. Zmagała się z depresją

Doświadczony 33-letni środkowy w swojej karierze bronił barw wielu klubów i miał już okazję grać w Azji jako siatkarz Szanghaj Bright. W listopadzie 2023 roku postanowił wrócić do Europy i zasilił szeregi Projektu, z którym wygrał Puchar Challenge oraz zdobył brąz w PlusLidze. Była to jego druga przygoda z Polską, bo w latach 2021-2023 występował w AZS-ie Olsztyn.

Z reprezentacją Stanów Zjednoczonych wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Paryżu i sięgnął po brązowy medal.

Ostatni sezon spędził w Vero Volley Monza, ale zakończył go przedwcześnie, tłumacząc się problemami zdrowotnymi. Z tego powodu postanowił zrobić sobie kilkumiesięczną przerwę od siatkówki.

- Zmagałem się z różnymi rodzajami depresji. Jako profesjonalny sportowiec przez ostatnie 3-4 lata miałem problem ze stylem życia za oceanem. (…) Jestem wdzięczny, że mam to lato, by odkryć siebie. Jestem gotowy, by znowu żyć - stwierdził w kwietniu tego roku.

Averill teraz wraca do gry i będzie siatkarzem Toray Arrows, o czym już oficjalnie poinformował klub z Japonii.

