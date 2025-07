Aleksandra Mirosław na podium! Pokonała rodaczkę i sięgnęła po medal

W sobotę odbyły się eliminacje. Wygrała je mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata Aleksandra Mirosław, uzyskując czas 6,26 sekundy. Druga była Natalia Kałucka - 6,48 sekundy. Do finału zakwalifikowała się również brązowa medalistka igrzysk w Paryżu Aleksandra Kałucka, która w pierwszym starcie w tym sezonie uzyskała czas 6,85 sekundy. Dało jej to piątą lokatę.

W niedzielnych finałach wystąpiło 16 zawodniczek. Rywalizacja rozpoczęła się więc od 1/8 finału. Wszystkie trzy Polki pokonały swoje rywalki i w komplecie zameldowały się w kolejnej rundzie. Mirosław wygrała z Carlą Martinez Vidal, N. Kałucka - z Pują Lestari, a A. Kałucka - z Mengli Zhang.

W ćwierćfinale Mirosław trafiła na Yumei Qin. Początek starcia był wyrównany, Chinka trzymała się blisko rekordzistki. Końcówka była jednak zdecydowanie lepsza w wykonaniu Polki i to ona awansowała do półfinału. Tymczasem siostry Kałuckie w ćwierćfinale wpadły... na siebie nawzajem. Aleksandra zanotowała falstart i została zdyskwalifikowana. Do najlepszej czwórki weszła więc Natalia.

Jej półfinałową rywalką została Desak Made Rita Kusuma Dewi z Indonezji. Mirosław zmierzyła się natomiast z Emmą Hunt ze Stanów Zjednoczonych. Niestety - obie Polki przegrały swoje pojedynki i nie awansowały do finału. Zamiast tego trafiły do biegu o trzecie miejsce.

W polsko-polskim starciu zwyciężyła Aleksandra Mirosław. Osiągnęła czas 6,36 sekundy i o 0,11 sekundy wyprzedziła Natalię Kałucką.

W finale lepsza okazała się natomiast Desak Made Rita Kusuma Dewi i to ona sięgnęła po złoto.

Zawody Pucharu Świata odbyły się w Polsce po raz pierwszy w historii.

Tegoroczny cykl składający się z sześciu zawodów we wspinaczce sportowej na czas zakończy się w chińskim Guiyang (12-13 września). Zwieńczeniem sezonu będą wrześniowe MŚ w Seulu w trzech konkurencjach wspinaczkowych: na czas, na prowadzenie i boulderingu.