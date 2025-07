Gdzie obejrzeć wtorkowe mecze Wimbledonu?

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Wimbledon 2025. Gdzie oglądać? Transmisje TV i stream online - 08.07

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

13:00 Wimbledon - studio

14:30 Aryna Sabalenka - Laura Siegmund (Komentarz: M. Muras, T. Wiktorowski)

16:30 Carlos Alcaraz - Cameron Norrie (T. Tomaszewski, R. Szymanik)

Polsat Sport 2:



14:00 Taylor Fritz - Karen Chaczanow (D. Olejniczak, F. Gawęcki)

16:00 Amanda Anisimova - Anastazja Pawluczenkowa (D. Olejniczak, P. Kania)

Polsat Sport 3:



14:00: C. Black/M. Hingis - A. Radwańska/M. Rybarikova (M. Łuczak)

16:00 A. Ważny - D. Mosejczuk (M. Krogulec)

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

13:00 Wimbledon - studio

14:30 Aryna Sabalenka - Laura Siegmund (Komentarz: M. Muras, T. Wiktorowski)

16:30 Carlos Alcaraz - Cameron Norrie (T. Tomaszewski, R. Szymanik)

Polsat Sport Premium 2:

12:00 R. Hijikata/D. Pel - R. Matos/M. Melo (R. Spiak)

14:00 O. Gadecki/D. Krawczyk - C. Dolehide/S. Kenin (D. Żbik)

Polsat Sport Premium 3 (kort nr 12 od 12:00- bez komentarza):

R. Lindtsted/H. Tecau - J. Cabal/R. Farah

M. Arevalo/M. Pavic - H. Nys/E. Roger-Vasselin

J. Blake/S. Querrey - J. Chardy/B. Soares

S. Verbeek/K. Siniakova - M. Pavic/T. Babos

Polsat Sport Premium 4 (kort nr 14 od 12:00 - bez komentarza):

D. Ward - M. De la Puente

T. Oda - B. Bartram

X. Li - Z. Zhu

K. Montjane - C. Oosthuizem

Polsat Sport Premium 5 (kort nr 17 od 12:00 - bez komentarza):



T. Egberink - Z. Ji

R. Spaargaren - T. Miki

M. Tanaka - L. De Greef

J. Griffioen - Z. Wang

Polsat Sport Premium 6 (kort nr 18 od 12:00 - bez komentarza):



M. Woodforde/B. Schett - N. Zimonijc/M. Navratilova

C. Black/M. Hingis - A. Radwańska/M. Rybarikova

K. Flipkens/A. Petkovic - A. Kontaveit/L. Robson

L. Hewitt/M. Philippoussis - M. Baghdatis/X. Malisse

Polsatsport.pl:

Kort numer 4 (od 12:00 - bez komentarza):

A. Santamarta Roig - Z. Sesko

J. Secord - B. Gusic-Wan

H. Klugman/M. Stojsavljevic - Y. Konstantinova/L. Vladson

J. Kennedy - J. Kumstat

Kort numer 5 (od 12:00 - bez komentarza):



L. Cinalli/A. Korpanec Davies - D. Dilek/B. Zeltina

O. Paldanius - C. Hewitt

G. Goode - N. Bilozertsev

P. Karki - Y. Alexandrescou

Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza):

E. Pleshivtsev - I. Ivanov

M. Rottgering - M. Exsted

T. Derepasko - M. Farzam

Y. Alvarez - B. Willwerth

Kort numer 7 (od 12:00 - bez komentarza):



T. Boogaard - J. Leach

L. Miguel - M. Schoenhaus

N. McDonald - K. Hance

H. Smart/M. Wainwright - M. Buchnik/S. Larraya Guidi



Kort numer 9 (od 12:00 - bez komentarza):

K. Bennani - A. Vasilev

B. Black/D. Piani - A.Kovackova/J. Kovackova

K. Penickova/V. Valdmannova - N. Lagaev/N. Leme Da Silva

L. Friedman/R. Goto - Y. Qu/K. Yodpetch

Kort numer 10 (od 12:00 - bez komentarza):

V. Pohle/K. Sawashiro - T. Kokkins/A. Schuman

V. Barros/T. Kostovic - K. Efremova/R. Zhang

M. Burcescu/C. Jauffret - E. Jones/J. Vandromme

C. Esquiva Banuls/N. Taraba/Wallberg - A. Cvetkovic/D. Simonescu

Y. Shao/X. Sun - D. Britton/E. Griffiths

Kort numer 11 (od 12:00 - bez komentarza):

H. Oluwadare/E. Zozaya Mendendez - T. Frodin/J. Pareja

R. Alame/G. Popa - S. Fajmonova/K. Supova

M. Iyengar/N. Torner Sensano - J. Pastikova/J. Stusek

R. Cooling/M. Knight - M. Pohankova/L. Vujovic

E. Benneman/S. Zhenikhova - R. Dencheva - E. Yaneva

Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):

S. Lysov - C. Ratzlaff

G. Fernandez - S. Houdet

Y. Kamiji - A. Bernal

M. Cabrillana - S. Takamuro

Kort numer 16 (od 12:00 - bez komentarza):

D. Cibulkova/B. Strycova - N. Broady/V. King

G. Rusedski/C. Martinez - T. Johannson/K. O'Brien