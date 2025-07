Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Wimbledon 2025. Gdzie oglądać? Transmisje TV i stream online - 09.07

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

13:00 Wimbledon - studio

14:30 Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa (Komentarz: M. Muras, D. Olejniczak)

16:30 Novak Djoković - Flavio Cobolli (F. Gawęcki, T. Tomaszewski)

Polsat Sport 2:



14:00 Mirra Andriejewa - Belinda Bencic (F. Gawęcki, T. Wiktorowski)

16:00 Jannik Sinner - Ben Shelton (D. Olejniczak, M. Łuczak)

S. Hsieh/J. Ostapenko - S. Cirstea/A. Kalinskaya (D. Żbik, P. Kania)

A. Radwańska/M. Rybarikova - K. Bertens/J. Konta (D. Żbik)

Polsat Sport 3:



12:00 J. Cash/L. Glasspool - H. Heliovaara/H. Patten (R. Spiak)

Polsat Sport Premium 2:

Alan Ważny - Jacopo Vasami (drugi mecz na korcie nr 4), (M. Krogulec)

A. Ważny/O. Paldanius - M. Ceban/C. Hewitt (piąty mecz na korcie nr 18), (M. Krogulec)



Mecze turniejów juniorskiego i legend na pozostałych kanałach Polsat Sport Premium.

Polsatsport.pl:

Kort numer 4 (od 12:00 - bez komentarza):

K. Sawashiro - T. Kostović

A. Ważny - J. Vasami

Z. Sesko - N. Bilozertsev

A. Omarkhanov/E. Pleshivtsev - T. Derepesko/J. Vasami

C. Esquiva Banuls/N. Taraba Wallberg - Y. Shao/X. Sun

Kort numer 5 (od 12:00 - bez komentarza):



J. Secord - I. Ivanov

T. Derepasko - T. Boogaard

L. Vladson - V. Valdmannova

V. Barros/T. Kostović - S. Fajmonova/K. Supova

K. Penickova/V. Valdmannova - D. Dilek/B. Zeltina

Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza):



M. Rottgering - M. Schoenhaus

K. Hance - A. Vasilev

A. Santamarta Roig/M. Schoenhaus - C. Brady/B. Gusic-Wan

M. Rottgering/H. Schoenmakers - K. Hance/J. Kennedy

P. Basile/A. Vasilev - C. Doig/K. Tyagi

Kort numer 7 (od 12:00 - bez komentarza):



N. Leme Da Silva - M. Pohankova

J. Kennedy - R. Karki

A. Kovackova/J. Kovackova - D. Miskovic/L. Nilsson

Y. Alvarez/J. Secord - E. Lorimer/W. Moxon

J. Pastikova/J. Stusek - M. Pohankova/L. Vujovic

Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):

N. Vink - D. Ramphadi

G. Sasson - S. Schroder

T. Egebrink/J. Gerard - D. Caverzaschi/T. Oda