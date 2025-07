Wielkie emocje i gorzkie rozczarowania. Tak wyglądał Wimbledon 2025 dla Polaków

Historyczny finał Igi Świątek



Do tegorocznego Wimbledonu Iga Świątek przystępowała jako ósma rakieta świata. Polska mistrzyni w tym sezonie boryka się z wieloma problemami i nie wygrała jeszcze ani jednego turnieju cyklu WTA. Do tego jej najlepszy wynik w historii startów w Wimbledonie to ćwierćfinał. Ten rok jednak wszystko odmienił.

Iga Świątek gra na trawie jak natchniona, co udowodniła już dochodząc do finału w Bad Homburg. W Wimbledonie jest jeszcze lepiej. Polka awansowała do wielkiego finału i stanie przed szansą na historyczny triumf. To wynik, którego nikt się po niej nie spodziewał. Kolejny raz jednak udowodniła, że niemożliwe dla niej nie istnieje.

Wielkie emocje i rekordowy wynik Kamila Majchrzaka



Wiele pozytywnych emocji kibicom dostarczył Kamil Majchrzak. Polak znakomicie spisywał się w turnieju męskim. Niespodziewanie dotarł aż do IV rundy, śrubując swój rekord życiowy w historii występów w turniejach wielkoszlemowych.

Choć tam musiał uznać wyższość Karena Chaczanowa z Rosji, to jednak wcześniej w pokonanym polu pozostawił wyżej notowanych Matteo Berrettiniego z Włoch i Arthura Rinderknecha z Francji. Do turnieju w Londynie Polak przystępował jako 109. rakieta świata. Już wiemy, że awansuje w okolice 80. miejsca w rankingu ATP.

Fręch i Linette liczyły na więcej



Z pewnością na więcej w turnieju singlowym liczyły Magdalena Fręch i Magda Linette. Polki miały spory apetyt na dobry wynik, jednak pożegnały się ze zmaganiami już po pierwszych meczach. W tym przypadku można mówić o rozczarowaniu.

Magdalena Fręch w dwóch setach przegrała z Victorią Mboko, która do drabinki głównej awansowała w ostatniej chwili jako szczęśliwa przegrana z kwalifikacji. Od Magdy Linette lepsza okazała się dużo niżej notowana Francuzka Elsa Jacquemot.

Jan Zieliński nie obronił tytułu w mikście



Jako obrońcy tytułu do turnieju mieszanego przystąpili Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh z Tajwanu. Zaczęli dobrze, jednak ich przygoda zakończyła się na ćwierćfinale. Tam musieli uznać wyższość brazylijsko-brytyjskiego duetu Luisa Stefani i Joe Salisbury, tracąc szansę na obronę tytułu.

Wcześniej Polak w parze z Adamem Pavlaskiem odpadł w 1/8 finału turnieju deblistów.

W kobiecym deblu oglądaliśmy Magdę Linette i Katarzynę Piter. Pierwsza stworzyła duet z Bernardą Perą i odpadła w II rundzie. Katarzyna Piter i Mayar Sherif nie wygrały żadnego meczu. Z pewnością stać je było na więcej.

Finały Wimbledonu na antenach Polsatu



Przed nami wielkie finały Wimbledonu. To gra o prestiżowy tytuł, który przez wielu uznawany jest za najważniejszy w tenisowym kalendarzu. Decydujące mecze można oglądać na sportowych antenach Polsatu. Kobiecy finał już w sobotę 12 lipca, a w nim Iga Świątek - to spotkanie również w otwartym Polsacie. Dzień później zostanie rozegrany finał turnieju męskiego.

