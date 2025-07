Śliwka nawet się nie zastanawiał. Usłyszał pytanie o Iran i od razu wypalił

W pierwszym turnieju tegorocznej edycji Ligi Narodów Polacy rywalizowali w chińskim mieście Xi'an. Wygrali tam kolejno 3:1 z Holandią, 3:1 z Japonią, 3:0 z Turcją oraz 3:0 z Serbią. Drugi turniej rozegrali w Chicago. Na inaugurację ulegli reprezentacji Włoch 2:3. Później w trudnym starciu z Kanadą odwrócili losy meczu i wygrali 3:2. W trzecim spotkaniu dość gładko pokonali USA 3:0. Na zakończenie przegrali 1:3 z Brazylią w meczu na szczycie tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Grbić chce dać szansę nowym zawodnikom. Jest jedno "ale"

Z bilansem meczów 6–2 i 18 zdobytymi punktami reprezentacja Polski zajmuje drugie miejsce w tabeli po dwóch tygodniach rywalizacji. Liderem jest Brazylia (mecze 7–1, 20 punktów).

Teraz przed Biało-Czerwonymi trzeci turniej. Wyjątkowy, bo rozgrywany w ojczyźnie. W Gdańsku kadrowicze zmierzą się kolejno z Iranem, Kubą, Bułgarią i Francją.

- To wspaniałe uczucie znów tutaj być. Zawsze cieszymy się na powrót do Polski i grę przed naszymi kibicami. Na dodatek Gdańsk dobrze nam się kojarzy. To tutaj sięgnęliśmy po złoto VNL dwa lata temu - powiedział Aleksander Śliwka w rozmowie z Polsatem Sport.

- Mamy nadzieję dać pozytywne emocje kibicom, ale przede wszystkim walczyć o każdą piłkę i zwycięstwo w każdym spotkaniu - dodał przyjmujący.

Już w środę Polacy podejmą Iran. Czego po tym meczu spodziewa się Śliwka?

- Iran pokazał w niedawnym meczu kontrolnym dobrą grę. Myślę, że wyjdą bardzo zmotywowani, aby zrewanżować się nam. Przewiduję trudną walkę. Irańczycy będą zdeterminowani, aby zwyciężyć. My jednak tutaj, w Polsce, nie możemy mieć innego celu niż wygrana - zadeklarował siatkarz.

Cała rozmowa z Aleksandrem Śliwką w załączonym materiale wideo.