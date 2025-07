Podopieczni Adriana Siemieńca zaliczyli falstart w PKO BP Ekstraklasie. W pierwszej kolejce przegrali aż 0:4 z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza.

Serbowie ligę rozpoczną dopiero w niedzielę. Spotkań towarzyskich nie mogą zapisać do udanych. Z pięciu wygrali zaledwie jedno.

Jeśli białostoczanie awansują do kolejnej fazy, to ich rywalem będzie duński Silkeborg IF lub islandzki Akureyri.

Novi Pazar - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Novi Pazar - Jagiellonia Białystok?

Jaki był wynik meczu Novi Pazar - Jagiellonia Białystok? O tym przekonamy się w czwartkowy wieczór. Kiedy tylko spotkanie się zakończy, poinformujemy, kto wygrał mecz Novi Pazar - Jagiellonia Białystok w tym tekście.

PAP