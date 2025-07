Przed ekipą Jagiellonii Białystok rewanżowy mecz w ramach 2. rundy kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA. Klub z Podlasia zmierzy się na własnym boisku z FK Navi Pazar. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.