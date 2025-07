Kolejny nowy siatkarz w ZAKSIE! "Naturalny krok w rozwoju kariery"

Bartosz Fijałek (rocznik 2003) swoją siatkarską przygodę rozpoczął w MKS Andrychów, następnie rozwijał się w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Kolejne sezony spędził w BBTS Bielsko-Biała, gdzie wywalczył wicemistrzostwo 1. ligi. Ostatnio reprezentował barwy pierwszoligowego CHKS Chełm, z którym wywalczył awans do PlusLigi. Swoją postawą udowodnił, że jest jednym z najbardziej obiecujących młodych zawodników na pozycji libero w kraju.





Teraz będzie miał okazję zbierać bezcenne doświadczenie na parkietach PlusLigi. Zagra w ZAKSIE u boku doświadczonego Mateusza Czunkiewicza, który również zasilił tę drużynę.

– ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to klub o ogromnych tradycjach, świetnej organizacji i bardzo wysokim poziomie sportowym. To drużyna, która od lat wyznacza standardy w polskiej i europejskiej siatkówce. Decyzja o dołączenia była dla mnie naturalnym krokiem w rozwoju kariery. Dla mnie, jako libero, możliwość gry w takim zespole to ogromne wyróżnienie i szansa na progres w otoczeniu najlepszych. Jestem gotowy, by dać z siebie wszystko i zostawić serce na boisku. Cieszę się, że mogę być częścią tej historii. Do zobaczenia w hali Azoty, wierzę, że razem możemy naprawdę wiele – podkreślił Bartosz Fijałek.

