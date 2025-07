Iwanow: Hiszpańska technika. Białostocki charakter

Jeżeli w ciągu czterech dni wygrywasz dwa mecze dzięki bramkom strzelanym w doliczonym czasie gry, to musi budzić to uznanie. Jeżeli dzieje się to na gorącym nie tylko w cudzysłowie bałkańskim terenie, po wielogodzinnej, niełatwej pod wieloma względami podróży, a potem przeciw drużynie, która niedawno w sparingu zaaplikowała ci siedem goli, to tym bardziej zasługuje to na respekt.