W trzecim ćwierćfinałowym meczu Polska zmierzy się z Japonią. Drużyna Nikoli Grbicia zajęła piąte miejsce w fazie interkontynentalnej, natomiast Japończycy uplasowali się na czwartej lokacie. Tym samym obie reprezentacje powalczą o awans do półfinału Ligi Narodów siatkarzy.

- Japonia to nieprzyjemny rywal. Dużo bronią i są irytujący, bo trudno się gra przeciwko nim. Wszyscy mamy z tyłu głowy mecz, który rozegrali w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich z Włochami, którzy do tamtego momentu byli najlepszą drużyną turnieju i trudno było mówić, że Japonia ich postraszy, a tak naprawdę była o włos od półfinału i tylko znanym sobie sposobem nie weszła do niego. Czeka nas niesamowicie trudne spotkanie z niewygodnym rywalem, ale wszystko w naszych rękach, nogach i głowach - podkreślił libero polskiej kadry Jakub Popiwczak w rozmowie z Polsatem Sport.

- Musimy być gotowi na długi i trudny mecz, natomiast my mamy swoje atuty, jeżeli je pokażemy, to na pewno Japończykom nie będzie się grało z nami łatwo - dodał rozgrywający Marcin Komenda.

Turniej finałowy jest rozgrywany od 30 lipca do 3 sierpnia w chińskim mieście Ningbo. Występuje w nim siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy interkontynentalnej oraz Chiny, reprezentacja gospodarzy, która uplasowała się dopiero na 17. miejscu w tabeli.

Ubiegłoroczny turniej finałowy rozegrano w Łodzi. W finale Francja pokonała Japonię 3:1. Nagrodę dla najlepszego zawodnika (MVP) otrzymał francuski rozgrywający Antoine Brizard. Polacy w meczu o trzecie miejsce pokonali Słowenię 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Japonia na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o godzinie 13.00.

BS, Polsat Sport