18:16 w tie-breaku! Polscy siatkarze wyszarpali zwycięstwo w meczu z Pakistanem

W premierowej odsłonie od początku inicjatywę mieli siatkarze Pakistanu (4:8). Polacy próbowali gonić wynik, ale popełniali zbyt wiele błędów własnych. W efekcie rywale utrzymywali wyraźną przewagę (12:18). W ostatniej akcji seta skutecznie zaatakował Ajmal Junaid (21:25).

Polscy siatkarze lepiej zaprezentowali się w drugiej partii. Uzyskali przewagę na początku (8:5, 11:7), rywale co prawda odrobili straty (16:16), ale w końcówce lepsi okazali się podopieczni trenera Jacka Nawrockiego. Jakub Szczurowski zamknął tę część meczu skutecznym atakiem (25:23).

W trzecim secie Polacy znów popełniali błędy, a siatkarze z Pakistanu grali skuteczniej i lepiej prezentowali się w polu zagrywki (8:14). Przy stanie 11:17 zrobiło się nerwowo i arbiter pokazał zawodnikom obu drużyn czerwone kartki. Końcówka pod kontrolą Pakistańczyków, a serwis Polaków w siatkę dał im ostatni punkt (17:25).

Kolejna partia rozpoczęła się po myśli reprezentantów Polski (6:3). Rywale co prawda szybko wyrównali (8:8), ale w środkowej części seta Polacy mieli przewagę w ofensywie i odskoczyli na kilka oczek (12:15, 16:20). Utrzymali punktowy dystans w końcówce, a błąd rywali zakończył seta (25:21).

Ćwierćfinalistę MŚ U19 miał więc wyłonić tie-break. Po pierwszych akcjach przewagę miał Pakistan (2:4). Polscy siatkarze wyrównali (6:6), ale po ataku ze środka to rywale mieli jedno oczko zaliczki przy zmianie stron (7:8). Losy seta ważyły się do końca. Jakub Szczurowski wywalczył piłkę meczową dla Polski (14:13), rywale doprowadzili jednak do gry na przewagi. Rozstrzygnął ją atak pakistańskiego siatkarza w antenkę (18:16).

Najwięcej punktów: Maksymilian Łysoń (26), Jakub Szczurowski (14), Oskar Trawka (14) – Polska; Muhammad Yahya (21), Ajmal Junaid (15), Muhammad Saud (13), Muhtad Ali Shah (10) – Pakistan. Polacy lepiej punktowali w ataku, blokiem (9–6), a rywale zagrywką (1–4); błędy własne były zmorą polskich siatkarzy, popełnili ich aż 34 (przy 25 rywali).

W fazie grupowej mistrzostw świata U19 Polacy odnieśli trzy zwycięstwa (Włochy 3:2, Tunezja 3:0, Egipt 3:0) i ponieśli dwie porażki (2:3 Iran, 1:3 Hiszpania). Takie wyniki dały trzecie miejsce w grupie C. Pakistan był rewelacją pierwszej części rozgrywek. Wygrali grupę A z bilansem meczów cztery zwycięstwa (Belgia 3:0, Uzbekistan 3:0, Turcja 3:0, Portoryko 3:0) i jedna porażka (Argentyna 2:3). Polacy awansowali do ćwierćfinału. Zmierzą się w nim z Koreą Południową, która pokonała Chiny 3:0.



Polska - Pakistan 3:2 (21:25, 25:23, 17:25, 25:21, 18:16)

Polska: Tymoteusz Lenik, Oskar Trawka, Maciej Drąg, Maksymilian Łysoń, Jakub Szczurowski, Olgierd Skóra – Marcel Steyer (libero) oraz Wojciech Olejniczak, Bartosz Chrzanowski, Patryk Głowa, Jakub Przybyłkowicz. Trener: Jacek Nawrocki.

Pakistan: Jabran Jabran, Ajmal Junaid, Muhammad Yahya, Abu Bakar Siddique, Muhtad Ali Shah, Muhammad Saud – Khizar Hayat (libero) oraz Talal Ahmad, Javed Ahmad, Tayyab Khan. Trener: Saeed Ahmed Khan Sady.

