Startują siatkarskie mistrzostwa Europy! Z kim zagrają Polacy?

Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej 2025 zostaną rozegrane w dniach 30 lipca - 3 sierpnia w niemieckim mieście Dusseldorf. W 33. edycji tej imprezy w turniejach mężczyzn i kobiet zagrają po 32 pary. Podzielono je na osiem grup, po cztery drużyny w każdej. W zmodyfikowanym systemie rozgrywek grupowych zagrają one po dwa razy. Osiem zwycięskich drużyn awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a 16 zespołów z drugiego i trzeciego miejsca będzie musiało rozegrać dodatkowy mecz o wejście do 1/8 finału.

W turnieju kobiet zaprezentują się dwie polskie pary. Julia Radelczuk i Natalia Okła zagrają w grupie C, w której wystąpią również: Anouk Verge-Depre/Zoe Verge-Depre (Szwajcaria), Sandra Ittlinger/Anna-Lena Grune (Niemcy), Mila Konink/Raisa Schoon (Holandia).

W grupie D wystąpią natomiast Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio. Ich rywalkami będą: Daniele Kvedaraite/Jekaterina Kovalskajaca (Litwa), Svenja Muller/Cinja Tillmann (Niemcy), Maria Carro/Marta Carro.

W turnieju mężczyzn zaprezentuje się jeden polski duet. Michał Bryl i Bartosz Łosiak w grupie G będą rywalizowali z parami: Eylon Elazar/Kevin Cuzmiciov (Izrael), Jacob Holting Nilsson/Elmer Andersson (Szwecja) oraz Lukas Pfretzschner/Sven Winter (Niemcy).

Polsat Sport, pzps.pl