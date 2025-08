Gwiazdor muzyki... zgłoszony do drużyny piłkarskiej? Nie wszystkim to się podoba

Na ciekawy zabieg marketingowy zdecydowali się włodarze angielskiego klubu Ipswich Town, którzy zademonstrowali skład zespołu na najbliższy sezon. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wśród nazwisk widnieje... Ed Sheeran. Część kibiców uważa to za świetny pomysł, ale są i tacy, którym nie przypada to do gustu.