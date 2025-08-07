MŚ siatkarek: Polska - Turcja. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

W Indonezji rozpoczęły się mistrzostwa świata w siatkówce kobiet do lat 21. W turnieju wystartowały 24 reprezentacje, które w pierwszej fazie podzielono na cztery grupy po sześć drużyn w każdej.

Zobacz także: Problemy tylko w trzecim secie. Zwycięski początek Polek na MŚ do lat 21

Polskie siatkarki rywalizację w grupie C rozpoczęły od spotkania z Egiptem. Trener Miłosz Majka przestrzegał przed tym spotkaniem, że rywalki są doświadczone w międzynarodowej rywalizacji i nie można ich lekceważyć. Polki pewnie wygrały dwa pierwsze sety (25:15, 25:16), ale w trzecim Egipcjanki do końca toczyły wyrównaną walkę. Ostatecznie polskie siatkarki były górą w końcówce (25:23) i wygrały cały mecz 3:0.

Kolejnymi rywalkami będą siatkarki reprezentacji Turcji, wysoko notowane w światowej hierarchii. Turczynki zmagania w mistrzostwach rozpoczęły od zdecydowanego zwycięstwa 3:0 w spotkaniu z Algierią.

W kolejnych spotkaniach grupy C polskie siatkarki zmierzą się z reprezentacjami Włoch (9 sierpnia), Algierii (11 sierpnia) oraz Czech (12 sierpnia). Miejsce w czołowej czwórce tabeli pozwoli im awansować do 1/8 finału.

Transmisja meczu Polska – Turcja w piątek 8 sierpnia o godzinie 8.50 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.