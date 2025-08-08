Dreszczowiec w finale turnieju ATP w Toronto! Pierwszy taki sukces w karierze

Impreza rangi ATP Masters 1000 w Toronto to prestiżowe zmagania najlepszych tenisistów globu i jeden z turniejów podprowadzających pod docelowe w tej części sezonu wielkoszlemowe US Open. W tegorocznej edycji kanadyjskiego "tysięcznika" zabrakło jednak największych gwiazd: Jannika Sinnera, Carlosa Alcaraza i Novaka Djokovicia.

W finale natomiast znaleźli się Ben Shelton i Karen Chaczanow, rozstawieni kolejno z "4" i "11". Początek spotkania przebiegał pod dyktando podających. Pierwsze przełamanie nadeszło w siódmym gemie, a jego autorem był występujący pod neutralną flagą Rosjanin. Ten prowadził już 5:3 i serwował po zwycięstwo w premierowej partii, ale Amerykanin zdołał odrobić stratę.

Przy wyniku 6:5 Shelton miał nawet trzy piłki setowe przy podaniu Chaczanowa. Rosjanin wybrnął z opresji, a losy pierwszej odsłony zmagań rozstrzygnęły się w tie-breaku. Najpierw 3:1 prowadził Chaczanow, później - 5:3 - Shelton. Kolejne cztery punkty padły jednak łupem niżej notowanego zawodnika, który zbliżył się tym samym do końcowej wiktorii.

W drugim akcie rywalizacji na pierwsze przełamanie musieliśmy czekać jeszcze dłużej. W dziewiątym gemie na returnie zwyciężył Shelton, a kilka minut później domknął seta przy własnym serwisie.

W decydującej partii nie oglądaliśmy ani jednego break pointa. Ponownie kluczowy był tie-break. Jego świetnie otworzył Shelton, bo od rezultatu 3:0. Amerykanin już do końca nie dał sobie wyrwać korzystnego wyniku i triumfował do trzech, okazując się najlepszy w National Bank Open 2025.

Tytuł w Montrealu jest największym skalpem dotychczas zdobytym przez Sheltona. Amerykanin to półfinalista wielkoszlemowych Australian Open i US Open, ale takiego pucharu w swojej gablocie jeszcze nie miał.

Ben Shelton - Karen Chaczanow 6:7(5), 6:4, 7:6(3)