PKO BP Ekstraklasa: Korona Kielce - Radomiak Radom. Relacja live i wynik na żywo
Czas na kolejny emocjonujący mecz w PKO BP Ekstraklasie. Korona Kielce podejmie Radomiaka Radom. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Obie ekipy znajdują się aktualnie na przeciwnych biegunach tabeli PKO BP Ekstraklasy. Zespół z Kielc dotychczas zdobył jeden punkt w ligowych potyczkach. W poprzedniej kolejce podopiecznym Jacka Zielińskiego udało się zremisować 1:1 z Zagłębiem Lubin.
ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski i Ewa Pajor w elitarnym gronie! Mają szansę na Złotą Piłkę
Drużyna z Radomia dobrze rozpoczęła sezon - od dwóch zwycięstw i remisu. W ostatnim meczu pokonała aż 3:1 faworyta do mistrzostwa - Raków Częstochowa. Zawodnicy Joao Henriquesa są najskuteczniejszymi w Ekstraklasie - jako jedyni po trzech kolejkach mają na koncie zdobytych dziewięć bramek.
Jak potoczy się to spotkanie? O tym przekonamy się już w piątek wieczorem.
Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Radomiak Radom na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl