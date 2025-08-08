Obie ekipy znajdują się aktualnie na przeciwnych biegunach tabeli PKO BP Ekstraklasy. Zespół z Kielc dotychczas zdobył jeden punkt w ligowych potyczkach. W poprzedniej kolejce podopiecznym Jacka Zielińskiego udało się zremisować 1:1 z Zagłębiem Lubin.

Drużyna z Radomia dobrze rozpoczęła sezon - od dwóch zwycięstw i remisu. W ostatnim meczu pokonała aż 3:1 faworyta do mistrzostwa - Raków Częstochowa. Zawodnicy Joao Henriquesa są najskuteczniejszymi w Ekstraklasie - jako jedyni po trzech kolejkach mają na koncie zdobytych dziewięć bramek.

Jak potoczy się to spotkanie? O tym przekonamy się już w piątek wieczorem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Radomiak Radom na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport