Najnowszy ranking WTA. Słabsze miejsca Polek, sensacja z Montrealu z awansem o 61 pozycji

Po zakończeniu rywalizacji w Montrealu, w finale której Mboko ograła Japonkę Naomi Osakę 2:6, 6:4, 6:1, organizacja WTA opublikowała najnowszą wersję ogólnoświatowego rankingu tenisistek. Mboko zaliczyła ogromny awans - o 61 pozycji. Dzięki temu obecnie plasuje się na 24. miejscu.

Finałowa rywalka Kanadyjki Osaka również sporo awansowała - z 49. na 25. pozycję. Japonka w przeszłości była już liderką rankingu i ma w dorobku cztery triumfy wielkoszlemowe.

Magdalena Fręch spadła z 25. na 28. miejsce, a Magda Linette z 34. na 40. Blisko czołowej setki jest jeszcze 118. w zestawieniu Katarzyna Kawa.

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobią gwiazdy tenisa na US Open 2025? Pula nagród wzrośnie

W rankingu "Race to the WTA Finals", który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Rijadzie, nadal prowadzi Sabalenka, która jest już pewna awansu. Świątek, która w Montrealu dotarła do 1/8 finału, utrzymała drugie miejsce, trzecia jest Gauff. Linette jest na 41., a Fręch - na 60. pozycji.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 11 sierpnia:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 12010 pkt

2. (2) Coco Gauff (USA) 7669

3. (3) Iga Świątek (Polska) 6933

4. (4) Jessica Pegula (USA) 5488

5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 4948

6. (8) Madison Keys (USA) 4579

7. (6) Qinwen Zheng (Chiny) 4553

8. (7) Amanda Anisimova (USA) 3834

9. (9) Jasmine Paolini (Włochy) 3586

10. (12) Jelena Rybakina (Kazachstan) 3283

...

28. (25) Magdalena Fręch (Polska) 1711

40. (34) Magda Linette (Polska) 1349

118.(121) Katarzyna Kawa (Polska) 622

178.(181) Maja Chwalińska (Polska) 402

188.(189) Linda Klimovicova (Polska) 388

Czołówka rankingu "Race to the WTA Finals":

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 7395 pkt - awans

2. Iga Świątek (Polska) 6103

3. Coco Gauff (USA) 4729

4. Madison Keys (USA) 4320

5. Mirra Andriejewa (Rosja) 4059

6. Amanda Anisimova (USA) 3573

7. Jessica Pegula (USA) 3366

8. Jelena Rybakina (Kazachstan) 3121

9. Jasmine Paolini (Włochy) 2746

10. Elina Switolina (Ukraina) 2586

...

41. Magda Linette (Polska) 961

64. Magdalena Fręch (Polska) 678

KJ, PAP