Nowy Ranking ATP! Sinner wyraźnym liderem, Polacy w czołówce

Włoch Jannik Sinner nadal z dużą przewagą prowadzi w światowym rankingu tenisistów. Kolejne lokaty zajmują Hiszpan Carlos Alcaraz i Niemiec Alexander Zverev. Hubert Hurkacz, który z powodu kontuzji kolana pauzuje od blisko dwóch miesięcy, spadł z 37. na 40. pozycję.

Organizacja ATP opublikowała najnowszą edycję rankingu po czwartkowym finale turnieju ATP Masters 1000 w Toronto, datując zestawienie na 4 sierpnia, czyli miniony poniedziałek. Punktacja uwzględnia już jednak wyniki późniejszych rund zmagań w Kanadzie.

Tytuł wywalczył tam Amerykanin Ben Shelton, który awansował z siódmej lokaty na szóstą - najwyższą w karierze. Przed nim, oprócz czołowej trójki, są jeszcze Taylor Fritz - inny tenisista USA, którego Shelton pokonał w półfinale w Toronto - oraz Brytyjczyk Jack Draper.

Hurkacz ostatni oficjalny mecz rozegrał 11 czerwca w holenderskim s'Hertogenbosch - wygrał w pierwszej rundzie z Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem 7:6 (7-2), 6:4. Do kolejnego pojedynku już nie przystąpił z powodów zdrowotnych. Później wycofał się m.in. z wielkoszlemowego Wimbledonu. Wiadomo już też, że zabraknie go w US Open.

W pierwszej setce jest jeszcze Kamil Majchrzak - na 88. miejscu.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 4 sierpnia 2025:

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 12030 pkt 2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 8590 3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 6380 4. (4) Taylor Fritz (USA) 5525 5. (5) Jack Draper (W. Brytania) 4650 6. (7) Ben Shleton (USA) 4320 7. (6) Novak Djokovic (Serbia) 4130 8 (8) Alex de Minaur (Australia) 3480 9. (9) Holger Rune (Dania) 3340 10. (10) Lorenzo Musetti (Włochy) 3235 ... 40. (37) Hubert Hurkacz (Polska) 1275 88. (81) Kamil Majchrzak (Polska) 719 272.(296) Daniel Michalski (Polska) 196

AK, PAP