W ostatnich dniach Ruch pożegnał się ze swoim trenerem - Dawidem Szulczkiem. Zastąpił go były trener reprezentacji Polski - Waldemar Fornalik. "Niebiescy" po trzech meczach zajmują 14. miejsce w tabeli z trzema punktami na koncie.

Zobacz także: Klęska Legii na Cyprze! Trzy gole do odrobienia w rewanżu

Zespół z Siedlec jak dotąd nie wygrał żadnego spotkania. Zremisował na inauguracje sezonu z Polonią Warszawa, a przegrał z Wieczystą Kraków i Odrą Opole.

W poprzednim sezonie oba spotkania pomiędzy tymi zespołami zakończyły się remisem 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl.

AK, Polsat Sport