Betclic 1. Liga: Ruch Chorzów - Pogoń Siedlce. Relacja live i wynik na żywo
Ruch Chorzów - Pogoń Siedlce to spotkanie czwartej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl.
W ostatnich dniach Ruch pożegnał się ze swoim trenerem - Dawidem Szulczkiem. Zastąpił go były trener reprezentacji Polski - Waldemar Fornalik. "Niebiescy" po trzech meczach zajmują 14. miejsce w tabeli z trzema punktami na koncie.
Zespół z Siedlec jak dotąd nie wygrał żadnego spotkania. Zremisował na inauguracje sezonu z Polonią Warszawa, a przegrał z Wieczystą Kraków i Odrą Opole.
W poprzednim sezonie oba spotkania pomiędzy tymi zespołami zakończyły się remisem 1:1.
