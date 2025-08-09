Anastazja Kuś na podium! Kolejny medal Polski

Inne

Anastazja Kuś czasem 52,23 zdobyła brązowy medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 20 w biegu na 400 metrów. To piąte miejsce Polaków na podium w zawodach w fińskim Tampere.

Anastazja Kuś na podium! Kolejny medal Polski
fot. AFP
Anastazja Kuś

Złoty medal wywalczyła Brytyjka Charlotte Henrich - 51,68, a srebrny Niemka Johanna Martin - 52,00.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znowu to zrobiła! Kolejny rekord Natalii Bukowieckiej

 

Finałowa rywalizacja na 400 m kobiet była ostatnim punktem programu trzeciego dnia mistrzostw, które zakończą się w niedzielę.

 

 

Wcześniej złoto zdobył dziesięcioboista Hubert Trościanka, srebro Jakub Rodziak w rzucie dyskiem, a także brąz w pchnięciu kulą, a Paweł Pośpiech był trzeci w skoku o tyczce.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANASTAZJA KUŚINNELEKKOATLETYKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dariusz Myćka i Madara Freiberga z brązem The World Games 2025 w tańcach standardowych
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 