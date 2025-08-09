Anastazja Kuś na podium! Kolejny medal Polski
Anastazja Kuś czasem 52,23 zdobyła brązowy medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 20 w biegu na 400 metrów. To piąte miejsce Polaków na podium w zawodach w fińskim Tampere.
Anastazja Kuś
Złoty medal wywalczyła Brytyjka Charlotte Henrich - 51,68, a srebrny Niemka Johanna Martin - 52,00.
Finałowa rywalizacja na 400 m kobiet była ostatnim punktem programu trzeciego dnia mistrzostw, które zakończą się w niedzielę.
Anastazja Kuś - najmłodsza reprezentantka Polski na IO w Paryżu
Wcześniej złoto zdobył dziesięcioboista Hubert Trościanka, srebro Jakub Rodziak w rzucie dyskiem, a także brąz w pchnięciu kulą, a Paweł Pośpiech był trzeci w skoku o tyczce.