Anastazja Kuś na podium! Kolejny medal Polski

Złoty medal wywalczyła Brytyjka Charlotte Henrich - 51,68, a srebrny Niemka Johanna Martin - 52,00.

Finałowa rywalizacja na 400 m kobiet była ostatnim punktem programu trzeciego dnia mistrzostw, które zakończą się w niedzielę.

Wcześniej złoto zdobył dziesięcioboista Hubert Trościanka, srebro Jakub Rodziak w rzucie dyskiem, a także brąz w pchnięciu kulą, a Paweł Pośpiech był trzeci w skoku o tyczce.

