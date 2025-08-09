Było wiele emocji, ale się udało! Polka w kolejnej rundzie turnieju w Cincinnati

Magda Linette i duńska tenisistka Clara Tauson awansowały do 1/8 finału debla w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. W pierwszej rundzie wygrały z parą słowacko-brytyjską Tereza Mihalikova - Olivia Nicholls 4:6, 6:2, 10-7.

fot. AFP
Magda Linette

Polka i Dunka o ćwierćfinał zagrają z najwyżej rozstawionym duetem, mistrzyniami olimpijskimi z Paryża, Włoszkami Jasmine Paolini i Sarą Errani.

 

W deblu Linette jest jedyną Polką zgłoszoną do turnieju. 33-letnia poznanianka rywalizację w grze pojedynczej, jako rozstawiona z numerem 31., rozpocznie od drugiej rundy. Jej rywalką będzie Słowaczka Rebecca Sramkova.

 

Iga Świątek (nr 3) i Magdalena Fręch (nr 22) także miały tzw. wolny los w pierwszej rundzie singla. Raszynianka w drugiej pokonała już Rosjankę Anastazję Potapową 6:1, 6:4, a Fręch odpadła po porażce z Rumunką Soraną Cirsteą.

 

Wynik meczu 1. rundy debla:

 

Magda Linette/Clara Tauson - Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls 4:6, 6:2, 10-7

KP, PAP
