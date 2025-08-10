Majchrzak świetnie wyglądał podczas poprzednich pojedynków na polskiej imprezie. Wyższość tenisisty z Piotrkowa Trybunalskiego musieli uznać Ilja Iwaszka, Tomasz Berkieta, Daniil Glinka oraz Ugo Blanchet. W tych czterech starciach Majchrzak przegrał w sumie dwa sety. Partii przeciwko niemu nie wygrali tylko Berkieta i Blanchet.

Rywalem Polaka w wielkim finale będzie Prizmic. Chorwat nie przegrał w tym turnieju nawet seta. W półfinale okazał się zdecydowanie lepszy od Harolda Mayota.

Warto jednak zaznaczyć, że Majchrzak będzie faworytem finału w Grodzisku Wielkopolskim. Za nim przemawia nie tylko miejsce rozgrywania turnieju, ale również ranking ATP. Polak plasuje się na 88. miejscu, natomiast Prizmic jest 129.

AA, Polsat Sport