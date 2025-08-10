Sabalenka wróciła do gry! Będzie wielki hit w Cincinnati

Ostatni mecz Aryna Sabalenka rozegrała 10 lipca. Był to półfinał Wimbledonu, w którym niespodziewanie okazała się gorsza od Amandy Anisimovej. Następnie Białorusinka miała wziąć udział w imprezie rangi WTA 1000 w Montrealu, jednak zrezygnowała z niej, tłumacząc się zmęczeniem.

ZOBACZ TAKŻE: Było wiele emocji, ale się udało! Polka w kolejnej rundzie turnieju w Cincinnati

Po miesiącu od wielkoszlemowej rywalizacji w Londynie Sabalenka wróciła do gry. Przystąpiła "tysięcznika" w Cincinnati, który jest kolejnym prestiżowym turniejem w Ameryce Północnej, podprowadzającym pod docelowe w tej części sezonu US Open.

Białorusinka została oczywiście rozstawiona z "1". Dzięki temu w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej natomiast mierzyła się z Marketą Vondrousovą. Czeszka sprawiła Sabalence problemy tylko w pierwszym secie. Tego liderka rankingu wygrała 7:5, a w drugim oddała przeciwniczce tylko jednego gema.

Białorusinka jest już tym samym w trzeciej fazie zmagań w Cincinnati. O kolejne zwycięstwo powalczy z Emmą Raducanu. Obie panie grały ostatnio przeciwko sobie na Wimbledonie. W Londynie po zaciętym starciu górą była Sabalenka, która triumfowała 7:6(6), 6:4.

Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova 7:5, 6:1