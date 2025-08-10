Magda Linette - Jessica Pegula. Kiedy mecz? O której godzinie?

Wcześniej w niedzielę Polka, która występuje w imprezie z nr 31., wygrała ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą 7:6 (7-4), 6:0.

Zarówno Pegula, jak i Linette w pierwszej rundzie miały tzw. wolny los.

Teraz dojdzie do czwartej potyczki obu zawodniczek. Wszystkie dotychczasowe także odbyły się w USA, m.in. w tegorocznym Indian Wells, i wszystkie w dwóch setach rozstrzygnęła na swoją korzyść Amerykanka.

Pegula to ubiegłoroczna finalistka z Cincinnati, kiedy uległa w decydującym spotkaniu Białorusince Arynie Sabalence. 33-letnia poznanianka z kolei po raz pierwszy przebrnęła dwie rundy w tej imprezie.

Linette pozostaje w grze także w deblu, w którym występuje w parze z Dunką Clarą Tauson. W sobotę pokonały Słowaczkę Terezę Mihalikovą i Brytyjkę Olivię Nicholls 4:6, 6:2, 10-7 i awansowały do 1/8 finału.

Z Polek w Cincinnati rywalizuje jeszcze rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek. Była liderka światowego rankingu w pierwszej rundzie miała „wolny los”, w drugiej zwyciężyła Rosjankę Anastazję Potapową 6:1, 6:4, a mecz 1/16 finału z Martą Kostiuk (nr 25.) wygrała walkowerem, gdyż Ukrainka wycofała się z turnieju z powodu kontuzji nadgarstka.

Magdalena Fręch (nr 22.) odpadła w drugiej rundzie, a Katarzyna Kawa - w kwalifikacjach.

Linette - Pegula. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Linette - Pegula? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie rozegrany mecz Linette - Pegula. Gdy tylko organizatorzy podadzą termin i godzinę meczu Linette - Pegula, poinformujemy o tym w tekście.

BS, PAP