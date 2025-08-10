Majchrzak sięgnął po tytuł! Triumf na kortach w Polsce

Tenis

Kamil Majchrzak wygrał turniej Challenger w Grodzisku Mazowieckim "Kozerki Open". Polak w finale pokonał w dwóch setach niżej notowanego Chorwata Dino Prizmica.

Majchrzak sięgnął po tytuł! Triumf na kortach w Polsce
fot. PAP
Kamil Majchrzak wygrał turniej Kozerki Open

Początek pierwszego seta finałowego starcia był bardzo wyrównany. Żaden z zawodników nie był w stanie odskoczyć przeciwnikowi. Jak się okazało, o tym, kto wygra tę partię zadecydowało jedno przełamanie. Majchrzak zwyciężył w dziewiątym gemie przy serwisie oponenta, zapewniając sobie triumf w secie 6:4.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka wróciła do gry! Będzie wielki hit w Cincinnati

 

W drugiej partii zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego również prezentował się lepiej od swojego przeciwnika. Polak był w stanie wygrać gema przy podaniu rywala i szybko wyjść na prowadzenie (2:1). Chociaż Chorwat próbował jeszcze wrócić do tego pojedynku, to wyżej notowany 29-latek utrzymał stabilną formę. 

 

Ostatecznie Majchrzak wygrał finałowy mecz w Grodzisku Mazowieckim 6:4, 6:3. Polsko-chorwacki pojedynek trwał godzinę i czterdzieści minut.

 

Kamil Majchrzak - Dino Prizmic 6:4, 6:3

 

 

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KAMIL MAJCHRZAKTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Chciałabym jak najszybciej znowu poczuć tę moc
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 