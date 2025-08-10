Majchrzak sięgnął po tytuł! Triumf na kortach w Polsce

Początek pierwszego seta finałowego starcia był bardzo wyrównany. Żaden z zawodników nie był w stanie odskoczyć przeciwnikowi. Jak się okazało, o tym, kto wygra tę partię zadecydowało jedno przełamanie. Majchrzak zwyciężył w dziewiątym gemie przy serwisie oponenta, zapewniając sobie triumf w secie 6:4.

W drugiej partii zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego również prezentował się lepiej od swojego przeciwnika. Polak był w stanie wygrać gema przy podaniu rywala i szybko wyjść na prowadzenie (2:1). Chociaż Chorwat próbował jeszcze wrócić do tego pojedynku, to wyżej notowany 29-latek utrzymał stabilną formę.

Ostatecznie Majchrzak wygrał finałowy mecz w Grodzisku Mazowieckim 6:4, 6:3. Polsko-chorwacki pojedynek trwał godzinę i czterdzieści minut.

Kamil Majchrzak - Dino Prizmic 6:4, 6:3

AA, Polsat Sport