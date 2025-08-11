Bukowiecka zabrała głos w sprawie MŚ w Tokio. Nie wyklucza występu w...

W sobotę Bukowiecka poprawiła o jedną setną sekundy należący do niej rekord Polski w biegu na nietypowym dystansie 300 metrów. Podczas Mityngu Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu uzyskała czas 35,51.

– Moja forma jest coraz lepsza, a najlepsza ma być we wrześniu podczas mistrzostw świata. Na to się zapowiada, ale teraz będzie trochę startów, więc fajnie będzie to sprawdzić na zawodach – powiedziała Bukowiecka.

W ostatnim czasie medalistka olimpijska z Paryża pracowała nad „podbiciem formy”. Początek roku w jej wykonaniu był bardzo dobry, ale nie osiągała aż tak wybitnych wyników na 400 m, jak rok temu.

– Nie wiem, czemu rezultaty 50 sekund z maleńkim hakiem miałyby zasiać niepewność w mojej głowie, bo to bardzo szybkie bieganie. Ludzie się trochę przyzwyczaili do tego, że w każdym starcie będę robiła życiówkę, a oczywiście tak nie będzie. Chciałabym startować przez długie lata, więc nie mogę być w szczytowej dyspozycji w każdym mityngu. Forma ma być w Tokio i mam nadzieję, że tak będzie – podkreśliła Bukowiecka.

W stolicy Japonii Bukowiecka zdobyła w 2021 roku dwa medale igrzysk – złoto w sztafecie mieszanej 4×400 m i srebro w biegu rozstawnym kobiet 4×400 m.

– Aklimatyzacja w Japonii będzie teraz około dziesięciodniowa, w tym samym miasteczku, co przed igrzyskami w Tokio. Konieczne jest przyzwyczajenie się do japońskiej pogody. Wiadomo, że igrzyska w Tokio były trochę smutne. Dla nas były wspaniałe pod kątem osiągnięć, ale nie oszukujmy się - nie była to normalna impreza. Każdy będzie ją wspominał z mieszanymi uczuciami. Stadion jest bardzo ładny. W Azji bardzo dobrze organizują takie wydarzenia, więc fajnie będzie przeżyć mistrzostwa świata w pełnej krasie – wskazała rekordzistka Polski w biegu na 400 m.

Pytana o start w mikście 4×400 m Bukowiecka nie chciała niczego przesądzać.

– Wiadomo, że program minutowy mi nie odpowiada. Nie zastanawiałam się jednak nad tym, bo jest sporo czasu. Miesiąc to ogrom dni, w których różne rzeczy mogą się wydarzyć. Decyzję podejmiemy razem z trenerem, ale na pewno on będzie brał moje zdanie pod uwagę. Nie zaprzątam sobie tym głowy. Do tego nadal nie wiadomo, ile zmian będzie można przeprowadzić w mikście po eliminacjach. Chcielibyśmy to wiedzieć, bo to kluczowa sprawa. Ciągłe zmiany i mieszanie w tej konkurencji są dla mnie kompletnie niezrozumiałe, a to bardzo ciekawa rywalizacja – oceniła Bukowiecka.

Polacy przewodzą tegorocznym listom światowym w mikście i mają duże szanse na nawiązanie walki ze światową czołówką, nawiązanie do wielkiego sukcesu z igrzysk w Tokio. Na bardzo dobrym poziomie są Maksymilian Szwed i Kajetan Duszyński, drugą młodość przeżywa Justyna Święty-Ersetic, ale kluczowe będzie to, czy Bukowiecka będzie mogła do składu dołączyć. Problemem jest terminarz i eliminacje biegu na 400 m dzień po finale miksta.

– W tamtym roku żadna z uczestniczek indywidualnego finału na 400 m nie brała udziału w mikście. To pokazuje, jaki mamy problem i gdzie szukać rozwiązań. Chodzi także o to, czy przed finałem będzie można zrobić więcej niż jedną zmianę w składzie. Regulamin się nie ukazał, więc nikt tego nie wie. Nie możemy oczywiście tak grać, że zmienimy całą czwórkę, bo chyba nie mamy takiego potencjału, ale Maks Szwed też może biegać indywidualnie, Justyna też. Fajnie byłoby mieć jasność – powiedziała Bukowiecka.

Przyznała, że podgląda, co dzieje się w światowej czołówce w biegu na 400 m, ale nie zaprząta sobie tym mocno głowy.

– Wiem, jakie są wyniki. Stanę na bieżni, jak zawsze. Rywalki są mocne i zawsze tak będzie. Pokazałam już, że potrafię z powodzeniem z nimi rywalizować i wygrywać, więc żadnej zmiany tu nie będzie – oceniła.

Jej zdaniem, od paru lat jest tak, że w trakcie sezonu pojawiają się świetne wyniki, np. podczas mistrzostw USA, ale potem w finale o medale walczy 5-6 tych samych zawodniczek. – Oczywiście może pojawić się jakaś nowa twarz, bo ta konkurencja się będzie zmieniać. Jest sporo bardzo młodych dziewczyn, które się pojawią, ale to całkowicie normalne – powiedziała.

Starty w Azji dla Bukowieckiej nie są lekkie, łatwe i przyjemne.

– Pogoda i klimat są ciężkie, ale ja się dobrze odnajduję, jeżeli mam czas na aklimatyzację. W tę stronę gorzej się przestawiam niż lecąc do USA, ale będziemy tam na tyle długo i tam mamy zaplanowaną aklimatyzację, że nie sądzę, abym miała problem – podsumowała biegaczka.

W sobotę Bukowiecka wystartuje w mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie.

– Nie jest jeszcze pewne, czy zakwalifikuję się do finału Diamentowej Ligi w Zurychu, ale mam taką nadzieję i chcę tam wystartować. Zarobek zarobkiem, ale dla mnie Diamentowa Liga to świetny sprawdzian w światowej czołówce. Bieganie na wysokim poziomie sprzyja budowaniu formy i pewności siebie – przyznała.

Memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie uważa za najlepiej zorganizowany mityng DL na świecie.

– Sądzę, że to nie tylko moja opinia, jako Polki. Wielu zawodników ze świata powiedziałoby podobnie. Mam nadzieję, że w tym roku będzie dobra pogoda, bo my takiej pewności, jak w Doha czy Monako, nigdy nie mamy. Sama organizacja i to, co dzieje się wokół zawodów, to najwyższy poziom na świecie. Bardzo bym sobie wymarzyła, żeby były pełne trybuny, tak jak w Londynie – podkreśliła Bukowiecka.

MR, PAP