Hit transferowy w siatkówce. Mistrzyni olimpijska ma nowy klub

Włoszka nie pozostanie w Numia Vero Volley Milano na kolejny sezon. Po raz pierwszy w swojej karierze Sylla decyduje się na wyjazd z włoskiej Serie A. W ubiegłym sezonie siatkarka wraz z zespołem zdobyła wicemistrzostwo Włoch i brązowy medal w Lidze Mistrzyń.

Myriam Sylla zbudowała przez ponad dekadę imponującą kolekcję tytułów. W klubowej siatkówce wygrała z drużyną Ligę Mistrzyń w 2021 roku, trzykrotnie zdobywała mistrzostwo Włoch.

Wraz z reprezentacją sięgała po złoto mistrzostw Europy w 2021 roku, trzykrotnie wygrywała Ligę Narodów oraz zdobyła złoto olimpijskie na ubiegłorocznych igrzyskach. W jej kolekcji brakuje tylko złotego medalu mistrzostw Świata. W 2018 Włoszki przegrały w finale z reprezentacją Serbii. W Tajlandii będzie mieć szansę powiększyć kolekcję trofeów i sięgnąć po pierwszy złoty medal.

AK, Polsat Sport