Wielki mecz Magdy Linette w Cincinnati! Czołowa tenisistka świata pokonana
Magda Linette awansowała do czwartej rundy turnieju WTA w Cincinnati. Polka w trzech setach pokonała Jessikę Pegulę, a zatem aktualnie czwartą zawodniczkę światowego rankingu. Przypomnijmy, iż spotkanie rozpoczęło się kilkanaście godzin temu, ale zostało przerwane po drugiej partii ze względu na opady deszczu.
Starcie rozpoczęło się od festiwalu przełamań. Ten lepiej zakończył się dla Linette, która wypracowała sobie prowadzenie 4:2. W następnej fazie rywalizacji Pegula zdołała odrobić stratę, a losy seta rozstrzygnęły się w tie-breaku.
Ten był wyrównany. O końcowej wiktorii zadecydowało zaledwie jedno małe przełamanie. Lepsza - wynikiem 7:5 - okazała się Linette, która zrobiła tym samym pierwszy krok w stronę awansu do kolejnej fazy.
Drugą partię zdecydowanie lepiej otworzyła Pegula. Amerykanka odskoczyła na 3:0 z jednym breakiem. Następne dwa gemy powędrowały na konto Linette, która zniwelowała różnicę przełamania. Decydujące słowo należało jednak do Peguli. Ta ponownie wygrała przy serwisie Polki, a chwilę później wyrównała stan całego pojedynku na 1:1. Wtedy mecz został przerwany z powodu deszczu.
Stało się jasne, że o losach rywalizacji przesądzi trzeci set. Tenisistki wróciły na kort po kilkunastu godzinach, by dokończyć starcie. Obie zawodniczki szły "łeb w łeb" na początku. Polka i Amerykanka wygrywały swoje gemy serwisowe. Przełom nastąpił przy wyniku 4:3 dla Linette. Serwowała wtedy Pegula, a Polka wykorzystała drugi break point. Tym samym uzyskała przewagę przełamania i była już bardzo blisko wygranej w całym meczu.
Kolejny gem przy podaniu poznanianki był już formalnością. Linette wykorzystała pierwsza piłkę meczową, wygrała seta 6:3 i całe spotkanie 2:1.
Linette - Pegula. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?
Magda Linette - Jessica Pegula 2:1 (7:6, 3:6, 6:3)