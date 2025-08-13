Wielki mecz Magdy Linette w Cincinnati! Czołowa tenisistka świata pokonana

Starcie rozpoczęło się od festiwalu przełamań. Ten lepiej zakończył się dla Linette, która wypracowała sobie prowadzenie 4:2. W następnej fazie rywalizacji Pegula zdołała odrobić stratę, a losy seta rozstrzygnęły się w tie-breaku.

Ten był wyrównany. O końcowej wiktorii zadecydowało zaledwie jedno małe przełamanie. Lepsza - wynikiem 7:5 - okazała się Linette, która zrobiła tym samym pierwszy krok w stronę awansu do kolejnej fazy.

Drugą partię zdecydowanie lepiej otworzyła Pegula. Amerykanka odskoczyła na 3:0 z jednym breakiem. Następne dwa gemy powędrowały na konto Linette, która zniwelowała różnicę przełamania. Decydujące słowo należało jednak do Peguli. Ta ponownie wygrała przy serwisie Polki, a chwilę później wyrównała stan całego pojedynku na 1:1. Wtedy mecz został przerwany z powodu deszczu.

Stało się jasne, że o losach rywalizacji przesądzi trzeci set. Tenisistki wróciły na kort po kilkunastu godzinach, by dokończyć starcie. Obie zawodniczki szły "łeb w łeb" na początku. Polka i Amerykanka wygrywały swoje gemy serwisowe. Przełom nastąpił przy wyniku 4:3 dla Linette. Serwowała wtedy Pegula, a Polka wykorzystała drugi break point. Tym samym uzyskała przewagę przełamania i była już bardzo blisko wygranej w całym meczu.

Kolejny gem przy podaniu poznanianki był już formalnością. Linette wykorzystała pierwsza piłkę meczową, wygrała seta 6:3 i całe spotkanie 2:1.

Linette - Pegula. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Magda Linette - Jessica Pegula 2:1 (7:6, 3:6, 6:3)

mtu, Polsat Sport