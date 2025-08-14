Po pierwszym starciu bliżej awansu do ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji jest ekipa z Bułgarii. Podopieczni Tunchera Aleksandra Blagova pokonali Litwinów 0:1. Drużyna z Kowna od 2. minuty grała w osłabieniu po czerwonej kartce Damjana Pavlovica. Bułgarzy długo nie byli w stanie wykorzystać gry w przewadze. Do siatki udało im się trafić tylko raz, a tej sztuki dokonał Antonio Vutov w 56. minucie meczu.

Kto awansuje do kolejnego etapu eliminacji? Przekonamy się już w czwartek wieczorem.

Zespół, który zwycięży w dwumeczu stanie naprzeciw wygranego z pary Macabi Haifa - Raków Częstochowa.

MR, Polsat Sport