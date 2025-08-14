El. Ligi Konferencji: Dinamo Tirana - Hajduk Split. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Dinamo Tirana - Hajduk Split to spotkanie rewanżowe rozgrywane w ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji. Zwycięzca tego meczu będzie potencjalnym rywalem Jagielloni Białystok w kolejnej rundzie. Aby tak się stało drużyna Adriana Siemieńca musi wpierw rozprawić się z zespołem Silkeborgu IF. Relacja live i wynik na żywo meczu Dinamo - Hajduk na Polsatsport.pl.

Bliżej awansu do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji jest zespół z Chorwacji. Podopieczni Garcii Gonzalo pokonali w pierwszym meczu Albańczyków 2:1. Tamto spotkanie lepiej rozpoczęli gracze ze stolicy Albanii - do końca pierwszej połowy prowadzili po trafieniu Dejviego Bregu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Donnarumma odsunięty od składu! Sensacja w PSG

 

Jednak w drugiej odsłonie meczu do ofensywy zabrali się piłkarze Hajduka. W 49. minucie drogę do siatki znalazł Bruno Durdov, 17-letni wychowanek drużyny ze Splitu. Wynik meczu ustalił Abdoulie Sangyang kilkanaście minut później. W ten sposób Chorwaci mają jednobramkową przewagę przed rewanżem w Tiranie.

 

Kto awansuje do kolejnego etapu kwalifikacji Ligi Konferencji? O tym przekonamy się w czwartek wieczorem.

 

Zwycięzca tego dwumeczu stanie naprzeciw wygranego z pary Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Dinamo Tirana - Hajduk Split na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJILIGA KONFERENCJI 2025/26PIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 