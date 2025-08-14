Bliżej awansu do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji jest zespół z Chorwacji. Podopieczni Garcii Gonzalo pokonali w pierwszym meczu Albańczyków 2:1. Tamto spotkanie lepiej rozpoczęli gracze ze stolicy Albanii - do końca pierwszej połowy prowadzili po trafieniu Dejviego Bregu.

Jednak w drugiej odsłonie meczu do ofensywy zabrali się piłkarze Hajduka. W 49. minucie drogę do siatki znalazł Bruno Durdov, 17-letni wychowanek drużyny ze Splitu. Wynik meczu ustalił Abdoulie Sangyang kilkanaście minut później. W ten sposób Chorwaci mają jednobramkową przewagę przed rewanżem w Tiranie.

Kto awansuje do kolejnego etapu kwalifikacji Ligi Konferencji? O tym przekonamy się w czwartek wieczorem.

Zwycięzca tego dwumeczu stanie naprzeciw wygranego z pary Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF.

Relacja live i wynik na żywo meczu Dinamo Tirana - Hajduk Split na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport