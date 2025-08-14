Polska reprezentacja koszykarzy nie zwalnia tempa w przygotowaniach do nadchodzącego EuroBasketu 2025. W swoim ostatnim meczu kontrolnym Biało-Czerwoni odnieśli zwycięstwo nad Szwecją 74:72 (25:20, 15:17, 16:19, 18:16). Po wcześniejszych sparingach z Senegalem, Islandią i Serbią przyszedł czas na kolejne wyzwanie, pojedynek z Gruzją. Dla obu zespołów będzie to istotny test formy przed najważniejszym turniejem na europejskiej scenie.

Tegoroczna, 42. edycja mistrzostw Europy w koszykówce odbędzie się w dniach 27 sierpnia - 14 września. Turniej zostanie rozegrany w czterech krajach, gdzie w każdej z grup zagra po sześć zespołów: w Limassol na Cyprze, w Tampere w Finlandii, w Katowicach w Polsce oraz w Rydze na Łotwie. To właśnie w Rydze rozegrana zostanie faza pucharowa od 1/8 finału aż po mecze o medale.

