Polacy kontynuują przygotowania do EuroBasketu 2025. W ostatnim sprawdzianie pokonali Szwedów 74:72 (25:20, 15:17, 16:19, 18:16). Po wcześniejszych spotkaniach z Senegalem, Islandią, Serbią przyszedł czas na Gruzję. Dla obu drużyn to ważny sprawdzian przed najważniejszą imprezą na Starym Kontynencie.

ZOBACZ TAKŻE: Szybszy od Bolta. Hiszpan ustanowił rekord świata (WIDEO)

42. edycja mistrzostw Europy rozegrana zostanie w dniach 27 sierpnia - 14 września w czterech grupach (po sześć drużyn) w czterech krajach: na Cyprze - Limassol, w Finlandii - Tampere, w Polsce – Katowicach oraz w Rydze. W stolicy Łotwy odbędzie się także decydująca o medalach faza pucharowa - od 1/8 finału.

Transmisja meczu Polska - Szwecja w niedzielę w Polsacie Sport 2 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.40.

Terminarz reprezentacji Polski na EuroBaskecie 2025:



czwartek 28.08, godz. 20:30 | Słowenia - Polska

sobota 30.08, godz. 20:30 | Polska - Izrael

niedziela 31.08, godz. 20:30 | Polska - Islandia

wtorek 2.09, godz. 20:30 | Francja - Polska

czwartek 4.09, godz. 20:30 | Polska - Belgia

MR, PAP