Sensacja! Amerykański miliarder przejął najstarszy polski klub!

Pierwsze doniesienia o zainteresowaniu Platka Cracovią nastąpiły już w maju tego roku, ale dopiero dziś udało się dopiąć transakcję. Wcześniej Platek interesował się ŁKS-em, ale nic z tego nie wyszło.

„Klub Sportowy Cracovia SA ogłosił dziś, że większościowym udziałowcem klubu został Robert Platek, amerykański menedżer polskiego pochodzenia. Udział mniejszościowy objęła Elżbieta Filipiak. Dotychczasowy właściciel, spółka Comarch S.A., pozostanie strategicznym sponsorem drużyny.

ZOBACZ TAKŻE: Cracovia ma nowego pomocnika! Grał w Lidze Mistrzów

Umowa pomiędzy Comarch S.A. a podmiotem kontrolowanym przez Roberta Platka została podpisana 14 sierpnia 2025 r. Platek znany jest ze swojej działalności w europejskiej piłce nożnej – to on przywrócił portugalski klub Casa Pia do najwyższej klasy rozgrywkowej po 83 latach nieobecności” – ogłosił krakowski klub.

„Cieszę się, że finalizujemy tę transakcję i już wkrótce będę mógł zasiąść na trybunach podczas meczu z Widzewem. Cracovia ma wspaniałą historię i ogromny potencjał. Wspólnie z rodziną Filipiak, przy dalszym wsparciu Comarchu, wierzę, że będziemy walczyć o najwyższe cele i spełnimy ambicje naszych kibiców” – powiedział Robert Platek.

Z ogłoszenia dowiadujemy się także, że sprzedaż akcji klubu przez Comarch „jest elementem strategii koncentracji firmy na rozwoju kluczowych obszarów biznesowych w sektorze usług informatycznych. Nie oznacza to końca zaangażowania w sport i projekty społeczne. Jednak w tym obszarze Grupa Comarch chce występować w roli partnera i sponsora. Tym samym krakowska firma nie przestaje również angażować się w działalność Cracovii.”

- Comarch przez ponad 20 lat finansował Cracovię i jest to ważny element historii firmy. Uznaliśmy jednak, że w tym momencie najlepiej dla obu stron będzie, jeżeli zmienimy charakter relacji z właścicielskiej na partnerską – mówi Krzysztof Krawczyk, szef polskiego oddziału CVC, obecnego właściciela Comarch.

Kontynuacja sponsoringu KS Cracovia przez Comarch została potwierdzona przy okazji zawierania umowy sprzedaży udziałów. Wiadomo także, że marka Comarch pozostanie na koszulkach piłkarzy. Przedstawiciele firmy podkreślają, że jednym z ważnych aspektów dalszej współpracy z klubem będzie wsparcie juniorskich zespołów Cracovii – zgodnie z tradycją Comarch, która zakłada propagowanie sportu i aktywnego trybu życia wśród młodzieży.

- Comarch rozwija dzisiaj swój globalny potencjał poprzez koncentrację na kluczowych dla nas obszarach branży software. W sport chcemy się angażować z pozycji partnera i sponsora, dlatego zdecydowaliśmy się oddać zarządzanie klubem w ręce osób, które mają do tego odpowiedni fokus, kompetencje i zasoby. Robert Platek jest doświadczonym menedżerem, od lat zaangażowanym finansowo w piłkę nożną i pod jego sterami Cracovia może wzmocnić swoją pozycję zarówno w Ekstraklasie, jak również na arenie międzynarodowej – dodaje Krzysztof Krawczyk.

Mniejszościowy pakiet akcji klubu nabyła Elżbieta Filipiak. Tym samym będzie kontynuowała dzieło nieżyjącego męża, który był wieloletnim prezesem Cracovii i wspierał klub w każdym wymiarze.